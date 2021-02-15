محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان المناضل البدري فرغلي ..شاهد

شارك اللواء عادل الغصبان محافظ بورسعيد، أهالي المحافظة في تشييع جثمان المناضل البدري فرغلي شيخ النواب.





وأكد محافظ بورسعيد، أن الراحل كان نموذجا للعطاء والإخلاص من اجل وطنه وستظل جهوده خالدة في الوجدان علي مر الأجيال وستظل تاريخا مضيئا لسيرته كأحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنه وأبناء مصر.





وأكد المحافظ ان البدري فرغلي رحمه الله عليه ستظل ذكراه عطرة بين أهله ومحبيه وأبناء مصر.





كما قدم المحافظ ، واجب العزاء لأسرة المتوفى، داعيًا المولي -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.