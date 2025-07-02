قرار عاجل بإعفاء هؤلاء الطلاب من مصروفات المدارس 2026

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم فئات الطلاب المعفاة من مصروفات المدارس 2026 ، وتمثلت فيما يلي :



أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلاب الدمج، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين (بدون دخل ثابت، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي يتم إعداده من الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة ، و أبناء مصادرة الدورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك ، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء ، مال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.

كما تقرر اعفاء طلاب مدارس التربية الخاصة بمدارسة ال دارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصحة الأطفال في ظروف صعبة، وكذلك المتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ألا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين

وقالت وزارة التربية والتعليم : يستثني من سداد رسم قادرون باختلاف الطلابية مدارسين التربية الخاصة: (الفكرية - السمعية - البصرية).

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن مصروفات المدارس الرسمية 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسدد طلاب وطالبات المدارش بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والانشطة الطلابية التي تؤدى إليهم ، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات او الاشتراكات او مقابل الخدمات الاضافية على غير النحو المبين فيما يلي :



وأضافت وزارة التربية والتعليم في قرار وزاري معتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف : تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة لكل صف دراسي طبقا لما يلي :