تخفيض 50 % من مصروفات المدارس 2026 لأبناء العاملين بالتربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخفيض نسبة 50 % من مصروفات المدارس 2026 لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والجهات التابعة لها سواء ( بالخدمة او معاش )

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين والقسط التأميني لصندوقالتأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر ، ومقابل اداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني وخدمة التعليم التفاعلي وخدمة المنصات التعليمية والخدمات الالكترونية على ان يقوم ولي الامر بالسداد لجساب صندوق دعم وتويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن مصروفات المدارس الرسمية 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسدد طلاب وطالبات المدارش بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والانشطة الطلابية التي تؤدى إليهم ، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات او الاشتراكات او مقابل الخدمات الاضافية على غير النحو المبين فيما يلي :



وأضافت وزارة التربية والتعليم في قرار وزاري معتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف : تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة لكل صف دراسي طبقا لما يلي :