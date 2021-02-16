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الأوقاف ترسل 9 أئمة وقراء إلى 5 دول أجنبية لإحياء ليالي شهر رمضان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:39 م
الأوقاف ترسل 9 أئمة
الأوقاف ترسل 9 أئمة وقراء إلى 5 دول أجنية لإحياء ليالي رمضان
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عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء إيفاد 9 موفدين , ثلاثة أئمة وستة قراء من وزارة الأوقاف إلى 5 دول لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ .

وشملت أسماء الأئمة والقراء: 
فهمي أحمد فهمي عبد العزيز، إمام وخطيب، المنيا، موفدا إلى أمريكا
أحمد عبد المنعم عبدالله عثمان ، إمام وخطيب بالفيوم، موفدا إلى أمريكا
محمد أحمد شحاته حبيب، إمام وخطيب بالبحيرة، موفدا إلى رومانيا
محمود سليمان السيد عبد الصمد، قارئ بالجيزة، موفدا إلى أستراليا
إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي، قارئ بالبحيرة، موفدا إلى السويد
طه عبد الستار السيد خطاب، قارئ بالشرقية، موفدا إلى أوكرانيا
محمود محمد عبد السلام عبدالله ، قارئ بالقاهرة، موفدا إلى أوكرانيا
ربيع أحمد أحمد عثمان، قارئ من بني سويف، موفدا إلى أمريكا
إبراهيم سيد أحمد أحمد الرخاوي ، قارئ من الغربية، موفدا إلى أمريكا

وونبهت الوزارة على كل منهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده .
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