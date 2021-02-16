نموذج محاكاة لشفط مياه الأمطار في 8 أنفاق بالقليوبية

شهد محافظة القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان يرافقه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية اليوم الثلاثاء نموذج محاكاة وبيان لمناورة سحب وشفط مياه الأمطار من جميع أنفاق وشوارع المحافظة وذلك تزامنًا مع رفع حالة الطوارئ، تحسبًا لموجة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة حاليا وسط توقعات بهطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة على مختلف أنحاء المحافظة ترتفع إلى غزيرة اعتبارًا من غد الأربعاء وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.





وقال محافظ القليوبية إن المناورة جرى تنفيذها اليوم، خلال موجة الطقس لتفادي ظاهرة غرق الأنفاق والكباري والشوارع بمياه الأمطار وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار وذلك في 8 أنفاق بالاشتراك والتنسيق بين مراكز المدن والأحياء والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور والهيئة العامة للطرق والكباري، باستخدام سيارات ضخ المياه لمحاكاة السيول والأمطار بالأنفاق.





وأضاف المحافظ أن المناورة بدأت بنفق شعراوي في مدينة بنها حيث تم ضخ كمية كبيرة من المياه وتم تصريفها من خلال شبكة الصرف، والتي تضم 4 غواطس، ووجه المحافظ باستمرار رفع حالة الطوارئ، وإعادة تطهير وتسليك خط تصريف المياه بالنفق، وذلك لسرعة تصريف المياه، وتابع جولته بتفقد التجربة بنفق سعد زغلول، في بنها، والذي يضم غاطسين مربوطين على محطة رفع بنها الجديدة، كما تفقد التجربة بنفق كلية العلوم بالمنشية في بنها، حيث وجه بنظافة النفق تمامًا من الأتربة حتى لا تتسبب في انسداد شبكة تصريف الأمطار.





وتابع المحافظ الجولة بتفقد أنفاق سندنهور ببنها، ونفق مزلقان زكي ونفق الحدادين بطوخ، وأنفاق الدائري بقليوب وأنفاق ميدان المؤسسة والزراعة حيث شهد مناورة شفط المياه للتأكد من جاهزيتها في حالة سقوط الأمطار موجها بضرورة الاستعداد التام لتنفيذ أي مهام خلال فترة موجة الطقس السيء.





وتضمنت هذه التجارب ضخ كميات كبيرة من المياه لاختبار الحالة الفنية للغواطس، ومراجعة عمل غرف التحكم الخاصة بكل نفق، وكذا توفير مولدات الكهرباء الإضافية في حالة انقطاع التيار الكهربائي حيث أكد المحافظ على ضرورة اختبار جاهزية كافة الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى المحافظة، من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه، للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة.





وشدد المحافظ على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موجة الطقس السيء علاوة على التنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير، منعًا لانسدادها مرة أخرى مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية أن المناورات حققت رقما قياسيا في التخلص من مياه الأمطار في مدة 15 دقيقة بواسطة معدات الشفط وسيارات الشركة المجهزة لذلك، كما وجه جميع القطاعات المعنية بضرورة رفع درجات الاستعداد، وجاهزية المعدات والأفراد والوجود الميداني خلال اليومين القادمين، تحسبًا لسقوط الأمطار، وللتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه، والتعامل مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه، وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.





وأوضح أن استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث يتم حاليا تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بفروع الشركة والمديريات، للمساهمة والتدخل في تصريف المياه، حال سقوط أمطار أو سيول محتملة.