محافظ القليوبية يتفقد استعدادات شركة المياه للطقس السيئ





ونفذت شركة مياه القليوبية خلال التفقد نماذج محاكاة بالمشاركة مع رئاسة مجلس مدينة بنها لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار،. وعمل مناورة لمحاكاة هبوط الأمطار، وتم التخلص من مياه الأمطار فى مدة ١٥ دقيقة، بواسطة معدات الشفط وسيارات الشركة المجهزة لذلك.





ووجه مجاهد، جميع القطاعات المعنيه ، بضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والافراد والوجود الميداني خلال اليومين القادمين، تحسبًا لسقوط الأمطار، وللتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور .





واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وأوضح استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة،.





حيث يتم حاليًا تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي،وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعيه بفروع الشركة والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.





تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والمهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية اليوم الثلاثاء على نطاق المحافظة ، الاستعدادات الخاصة بمواجهة موجة الأمطار المتوقعة، طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية. ، وانتشار معدات الشركة من عربات كسح وشفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية.