رئيس جامعة بني سويف: توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية علوم الملاحة

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، بحضور الدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والدكتور محمد إبراهيم مدير مشروع القمر الصناعي التعليمي، والدكتور أسامة شلبية عميد الكلية والوكلاء والطلاب أوائل الفرق الدراسية بالكلية.





وأوضح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء من خلال بوابة تعليمية تابعة لوكالة الفضاء المصرية لتوحيد نظام المعرفة الفضائية بمصر، ومنح الطالب حديث التخرج التدريب العملي في مجال الفضاء مع فهم واستكشاف المفاهيم الرئيسية لتصميم النظم الإلكترونية والنظم الميكانيكية والبرمجيات المرتبطة بهما بالإضافة إلى عمليات هندسة النظم لكافة الأنظمة الفرعية ووظائف المركبة الفضائية بشكل عام.





وأضاف أن البروتوكول سوف يوفر منهج نظري وعملي متكامل لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يشمل التمارين والمحاضرات الملحقة بالمعمل لمنح الطالب خبرة عملية في اختبار وتشغيل الأقمار الصناعية، وكذلك تحفيز الطالب على تصميم أنظمة فضائية خاصة بهم وتشغيلها من خلال القمر والدخول في مسابقات محلية ودولية في ذات المجال.





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جدير بالذكر أن معمل الأقمار التعليمية يتكون من خمسة عناصر رئيسية: نموذج قمر صناعي تعليمي لتطبيقات ( الاتصالات – الاستشعار من البعد – البيئة الفضائية)، وأجهزة محاكاة تشغيل واختبار الأقمار الصناعية، ومعدات تشغيل التجارب العلمية على القمر الصناعي التعليمي، ووحدة محاكاة المحطة الأرضية مع برمجيات تشغيل القمر التعليمي وتطبيقاته المختلفة، ومنهج متكامل لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يشمل التمارين والمحاضرات الملحقة.



