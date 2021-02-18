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ديني

موانع الاشتراك في أعمال الأمتحانات الأزهرية.. تعرف عليها

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:19 م
موانع الاشتراك في
موانع الاشتراك في أعمال الأمتحانات الأزهرية لمن لهم اقارب
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن موانع الاشتراك في أعمال الأمتحانات الأزهرية لمن لهم اقارب حتي الدرجة الرابعة.

وذكر قطاع المعاهد أن الموانع هي:
الدرجة الأولى: الأب والأم والابن والبنت.
الدرجة الثانية: أبو الأب/ أبو الأم/ أم الأم/ ابن الابن/ بنت الابن/ ابن البنت/ بنت البنت/ الأخ/ الأخت
الدرجة الثالثة: ابن الأخ/ ابن الأخت/ العم.
الدرجة الرابعة: ابن العم /إخوة وأخوات أحد الزوجين.

الأجزاء المحذوفة من مقررات مواد المعاهد الأزهرية الإبتدائية
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للصفوف "الرابع، الخامس، السادس" الإبتدائي في المواد الثقافية.

وأوضحت أنه بالنسبة للصف الرابع الإبتدائي، تم حذف دروس "ما أحلى أجواء القرية، القرية المنتجة، ظرف المكان والزمان" في اللغة العربية، ودرس "بناء المسجد النبوي" في التربية الإسلامية، وسورتي "يس، فاطر" في القرآن الكريم، وفي اللغة الإنجليزية تم حذف "time- unit 6- review2- smart- unit4" وفي الرياضيات تم حذف الوحدة الرابعة، وفي العلوم تم حذف حركة الشمس والأرض، وفي الدراسات لم يتم حذف منها شئ.

وفيما يخص الضف الخامس الإبتدائي ، تم حذف دروس "تربية الدواجن، التسامح والعفو، علامات الإعراب والفعل" في اللغة العربية، ودرس "آداب الاستماع إلى القرآن الكريم في القصة، عبد الرحمن والاستعداد" في مادة التربية الإسلامية، وسورة الشعراء من 110 إلى آخر السورة، في القرآن الكريم، وفي مادة اللغة الإنجليزية تم حذف "time:unit6- review2- smart:unit4" وفي مادة الرياضيات تم حذف درس "المجموعات الشاملن- مكلمة المجموعة- الفرق بين المجتوعتين - الاحتمال النظري"، وفي مادة العلوم تم حذف العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية- التوازن البيئي"، وفي مادة الدراسات لم يتم حذف منها شئ.

أما الصف السادس الإبتدائي، تم حذف دروس "يوم لا ينسى - الدين المعاملة" لمادة اللغة العربية، ودروس "حرمة الغش في الدين- البيوع الفصل الخامس" في التربية الإسلامية، وفي القرآن تم حذف سورة الإسراء، أما في مادة اللغة الإنجليزية فتم حذف " time:unit5- review- smart:unit4" ، وفي مادة الرياضيات تم حذف "تطبيقات على حساب المائة، تمثيل البيانات للمنحى التكراري"، وفي مادة العلوم تم حذف درس "الجهار الحركي"، وفي مادة الدراسات تم حذف درس "محمد علي وبناء الدولة الحديثة -مشكلات البيئة الصناعية".
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