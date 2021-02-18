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فن

أنا كنت بايخ.. شريف منير يعتذر لابنته أسما

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:37 م
شريف منير ونجلته
شريف منير ونجلته اسما
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مصطفى كرم

اعتذر الفنان شريف منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام لابنته اسما بفيديو مجمع لذكرياته معها على أغنية للفنان هاني شاكر.


وكتب شريف منير قائلا: "‪أنا منزّل الكليب ده علشان بصالح أسما.. بنتي وحبيبتي .. لإني كنت مزعلها .. متزعليش مني يا أسما .. أنا فعلًا كنت بايخ..".

وكان  تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي اعلن على موقع "فيس بوك" البرومو الرسمي لفيلم "السرب".


وكتب في تعليقه عليه أنه :"عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى "السرب" قريبًا في دور العرض.


وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه :"هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".


وفيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.

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