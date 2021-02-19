ظواهر فلكية يكشف عنها القومي للبحوث الفلكية.. اليوم

نشهد اليوم الجمعة الموافق 19 من فبراير الجاري العديد من الظواهر الفلكية الجديدة التي نشهدها في سماء القاهرة ، والتي يترقبها هواة الفلك .





اقرأ أيضا :





وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر ، حيث يكون القمر في التربيع الأول لشهر رجب 1422م ، كما يمر كوكب المريخ على مسافة 3.69 درجة شمالًا عن مركز القمر ، وذلك في تمام الساعة الواحدة .





وفي نفس اليوم ، يمر كويكب "فورا" على مسافة 0.97 درجة جنوبًا عن مركز القمر ، في تمام الساعة الخامسة ، وتكون هذه الظواهر مرئية لهواة الفلك في سماء القاهرة .





اقرأ أيضا :





وقد أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" على أن جميع هذه الكويكبات تمر على مسافات آمنة من كوكبنا .

‏

‏حيث تكون أقرب مسافة لهذه الكويكبات ، ثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر ، فلا داعي للقلق من مرور مثل هذه الكويكبات أو إثارة القلق بشأنها .









وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية ، قد أوضح أن القمر سيقترن مع الحشد النجمي الشهير بلايدس (الاخوات السبعة) الموجود في برج الثور في نفس اليوم .





ويتم رؤية هذه الظاهرة في سماء القاهرة بالعين المجردة في السادسة والنصف مساء وحتى غروبهما بعد منتصف الليل .



