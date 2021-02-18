الأمراض المتوطنة فى الرئة والجهاز التنفسي محاضرة علمية بجامعة عين شمس

افتتح اليوم الخميس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المحاضرة العلمية التي تعقدها كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع الوكالة المصرية للتعاون من أجل التنمية (EAPD) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" حول الأمراض المتوطنة فى الرئة والجهاز التنفسي.

وتعد المحاضرة خطوة هامة في مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة (N T Ds) وهي مجموعة متنوعة من الالتهابات المدارية الشائعة بين السكان ذوي الدخل المنخفض في المناطق النامية في أفريقيا وآسيا والأمريكتين، وهي ناتجة عن مجموعة متنوعة من العوامل الممرضة مثل الفيروسات والبكتيريا والديدان الطفيلية، مع توضيح أهمية استخدام تنظير القصبات في التشخيص لعدد من الأمراض الطفيلية الغير عادية خاصة في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، مع التأكيد علي أهمية تطبيق ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها.





تستهدف المحاضرة الأطباء من جميع التخصصات، وخاصة تخصص أمراض الرئة، وممارسى مكافحة العدوى وطلاب كليات الطب.





بدأت فعاليات المحاضرة بكلمات افتتاحية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و IWASAKI Akihiro





Senior الممثل الأكبر لمؤسسة الجايكا.





شارك في المحاضرة التى أدارتها الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى الدكتور ياسر مصطفى (رئيس قسم الصدر)، الدكتور ابراهيم يوسف ( رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية ) .





وفي كلمته خلال المحاضرة العلمية تحدث الدكتور اشرف المراغى ( قسم الصدر ) عن دور تنظير القصبات في التشخيص و علاج التهابات الصدر.





وتناولت ا.د. نهاد عثمان ( قسم الصدر ) دور تنظير القصبات في تشخيص COVID-19.

و تطرقت أ.د. هالة الوكيل (قسم الطفيليات) الي ما الذي يمكن أن يضيفه تنظير القصبات إلى تشخيص الامراض المدارية المهملة .

وفي كلمتها تحدثت ا.د. سامية عبده (قسم الباثولوجيا الاكلينيكية ) عن الالتهابات ذات الصلة بمنظار القصبات.