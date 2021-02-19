5 أطعمة خالية من السعرات الحرارية تساعدك على فقدان دهون البطن العنيدة

أطعمة خالية من السعرات الحرارية للتخلص من دهون البطن بسرعة





الكرفس هو أحد الأطعمة الخالية من السعرات الحرارية الأكثر شيوعًا. يتكون من 95 في المائة من الماء وغني أيضًا بالألياف. يحتوي 100 غرام من المنتج الغذائي على 16 سعرًا حراريًا فقط ، وهي صفر فعليًا ، كما أنه يساعد أيضًا على حرق سعرات حرارية أكثر مما يضيف. إنه مصدر غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين أ وج. يمكن تناول الكرفس في السلطات والسندويشات ، ويمكن أيضًا مزجه لصنع مشروب التخلص من السموم.





البروكلي من الخضروات الصليبية الصحية جدًا التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي. إنه غني بالألياف والعناصر الغذائية مثل الفيتامينات وحتى الماء. تحتوي الخضار على 34 سعرة حرارية لكل 100 غرام. تشير الدراسة إلى أن البروكلي مفيد في إنقاص الوزن والحفاظ عليه ، مما يجعله غذاءً خاليًا من السعرات الحرارية بشكل فعال.





القرنبيط هو نبات صليبي آخر ينتمي إلى نفس عائلة البروكلي. يحتوي القرنبيط على 25 سعرة حرارية فقط لكل 100 غرام ويحتوي على 92 في المائة من الماء و 2.5 غرام من الألياف. إنها خضروات رائعة تضيفها إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن.





الخس من الخضار الورقية الخضراء اللذيذة التي تستهلك على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. يتم استهلاك أشكال مختلفة من الخس حسب توفرها. الخس هو طعام منخفض السعرات الحرارية حيث يحتوي فقط على 17 سعرة حرارية لكل 100 جرام. هذا هو السبب في أنها تجعلها عنصرًا شائعًا جدًا في السلطات والسندويشات ، وعادة ما يتم استهلاكها لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه.





الجزر يشتهر بفوائده الصحية للعيون والبشرة وغير ذلك. فهي غنية بفيتامين أ و هـ ، كما أنها منخفضة جدًا في السعرات الحرارية. الجزر هو عنصر غذائي مرطب آخر خالي من السعرات الحرارية يجب أن تضيفه إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن.