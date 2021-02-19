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محافظات

على مساحه 400 متر.. افتتاح مسجد عصمت السادات في المنوفية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:24 م
صدى البلد
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مروة فاضل

افتتح وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعه واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية مسجد عصمت السادات عقب تجديده بمركز تلا، وسط حضور مكثف من أبناء قرية ميت ابو الكوم مسقط راس الزعيم الراحل أنور السادات.

جاء ذلك بحضور  ووسط جمع كبير من المسئولين التنفيذيين وأعضاء مجلسي النواب والشورى بالمحافظة.

كما حضر أبناء السادات للمشاركه في افتتاح مسجد يحمل اسم أحد أفراد عائلتهم والمقام علب مساحه 400 متر بتكلفه 3 مليون جنيه.

وقال رئيس وكيل وزارة الأوقاف، أن محافظة المنوفية تشهد اليوم إفتتاح مسجدين ( إحلال وتجديد) أحدهما مسجد " عصمت السادات " بتلا علي مساحة  400 م2 وبتكلفة 3 مليون جنيه ، والاخر مسجد نصر الدين القبلي  ( إحلال وتجديد ) بقرية دمليج التابعة لمركز منوف علي مساحة 320 م2 وبتكلفة 3  مليون جنيه بالجهود الذاتية وذلك ضمن إفتتاح 32 مسجدًا جديدًا اليوم علي مستوي الجمهورية . 

وأشار الي أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 2021 تم عمل إحلال وتجديد لـ 36 مسجد بنطاق المحافظة علي نفقة الوزارة ، فضلًا عن إحلال وتجديد 82 مسجد علي مستوي المحافظة بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة 266 مليون جنيه، مضيفًا أن إجمالي عدد المساجد علي مستوي المحافظة بلغ 5062 مسجد وزاوية حكومية بالإضافة الي 2198 مسجد وزاوية أهلية بنطاق المحافظة.

على مساحه 400 متر.. افتتاح مسجد عصمت السادات في المنوفية
على مساحه 400 متر.. افتتاح مسجد عصمت السادات في المنوفية
على مساحه 400 متر.. افتتاح مسجد عصمت السادات في المنوفية
على مساحه 400 متر.. افتتاح مسجد عصمت السادات في المنوفية
على مساحه 400 متر.. افتتاح مسجد عصمت السادات في المنوفية
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