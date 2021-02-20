سعيد أبو الوفا.. عصام السقا يكشف شخصيته في "ضل راجل"

نشر الفنان عصام السقا، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، من كواليس تصوير مسلسل «ضل راجل» معلنًا بداية تصويره للمسلسل المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المثقبل.





وكتب عصام السقا، في تغريدة له عبر تويتر: « كواليس مسلسل .. ضل راجل .. المحامي سعيد ابو الوفا .. رمضان ٢٠٢١ .. باذن الله».



