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فن

سعيد أبو الوفا.. عصام السقا يكشف شخصيته في "ضل راجل"

السبت 20/فبراير/2021 - 01:35 ص
عصام السقا
عصام السقا
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محمد نحلة
نشر الفنان عصام السقا، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، من كواليس تصوير مسلسل «ضل راجل» معلنًا بداية تصويره للمسلسل المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المثقبل. 

وكتب عصام السقا، في تغريدة له عبر تويتر: «كواليس مسلسل .. ضل راجل .. المحامي سعيد ابو الوفا .. رمضان ٢٠٢١ .. باذن الله». 

مسلسل "ضل راجل" يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ونخبة من النجوم بجانب كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغني ورنا رئيس ونرمين الفقي ومن إخراج أحمد صالح ومن كتابة أحمد عبد الفتاح. 

المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.
عصام السقا عصام السقا
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