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حوادث

ضبط أدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بالقليوبية

السبت 20/فبراير/2021 - 12:47 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

اثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية ، تمكنت من ضبط (شخص، مقيم بمحافظة المنوفية) حال إستقلاله سيارة بطريق شبرا/ بنها الحر وعثر بحوزته على (40 ألف قرص مجهول المصدر – قطعة من مخدر الحشيش – سيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

 بمواجهته إعترف بحيازته للأقراص مجهولة المصدر بقصد الإتجار والمواد المخدرة والسيجارة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى فى الإتجار بتلك الأقراص، وهاتفى المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
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