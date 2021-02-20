أرضعته جدته فما حكم زواجه بأبناء عماته؟.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أرضعته جدته فما حكم زواجه بأبناء عماته؟ "





أجاب الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء ، قائلا: لا يجوز لهذا الشخص الزواج من أبناء عماته لأن عماته وأخواله أصبحوا أخوات لهذا الشخص في الرضاعة وبالتالي أبناء عماته وأخواله أحفاد أخواته في الرضاعة لا يجوز له الزواج منهم أي أنه خال لأبناء عماته وعم لأبناء خاله.





وتابع: عدد الرضعات المحرمات فى الإسلام هن خمس رضعات مُشبعات، وإرضاع الطفل من غير أمه بأقل من خمس رضعات مُشبعات لا تحصل منه التحريم .



