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ديني

أرضعته جدته فما حكم زواجه بأبناء عماته؟.. الإفتاء تجيب

السبت 20/فبراير/2021 - 07:45 م
د. عمرو الورداني
د. عمرو الورداني
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عبد الرحمن محمد
ورد إلى دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أرضعته جدته فما حكم زواجه بأبناء عماته؟ " 

أجاب الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء ، قائلا: لا يجوز لهذا الشخص الزواج من أبناء عماته لأن عماته وأخواله أصبحوا أخوات لهذا الشخص في الرضاعة وبالتالي أبناء عماته وأخواله أحفاد أخواته في الرضاعة لا يجوز له الزواج منهم أي أنه خال لأبناء عماته وعم لأبناء خاله.

وتابع: عدد الرضعات المحرمات فى الإسلام هن خمس رضعات مُشبعات، وإرضاع الطفل من غير أمه بأقل من خمس رضعات مُشبعات لا تحصل منه التحريم .

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرضعتين لا توجب التحريم في الزواج من الطفل الذي رضع من أم البنت التي يرغب الزواج بها عند الكبر.

اعتقاد خاطئ

الرضيعة وجميع أشقائها لا يجوز لأبنائك الزواج منهم لأنهم جميعا رضعوا من أم واحدة وهي زوجة أخيك ولذا فجميعهم أشقاء في الرضاعة، وهناك اعتقادا خاطئا عند البعض بأنه يحرم زواج الطفلان الذان رضعا سويا فقط وهذا غير صحيح بل الجميع لا يتزوجون من أبناء الأم التي أرضعت الطفلين.

ما يحرم من الرضاع

و كان الولد قد رضع مع البنت من أمها هي، فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليه، أما إن كان رضاعهما من أمه هو، فلا يحرم عليه أن يتزوج من أخوات من رضعت معه من أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير الرضاع . 
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