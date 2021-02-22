"تعليم الكبار" تكرم طلاب جامعة عين شمس لحصولهم على المركز الأول في محو الأمية

نظمت جامعة عين شمس بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية لتكريم طلاب الجامعة المتميزين المشاركين في مشروع محو الأمية وحصول جامعة عين شمس على المركز الأول على مستوى الجامعات في مجال محو الأمية وفقًا لإحصاءات دورة أكتوبر 2020 ، حيث نجح طلاب الجامعة في محو أمية ٧٦٤٤ دارسا ناجحا.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وأ.د هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والسادة عمداء ووكلاء ومنسقي كليات؛ التربية، والبنات، والألسن، والآداب، والتربية النوعية، والحقوق، والتجارة، بالإضافة إلى قيادات وموظفي الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ مدراء أفرع القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمكتب الفني لرئيس هيئة تعليم الكبار.



وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أهمية تكاتف كافة أطياف المجتمع ومؤسساته للقضاء على الأمية، باعتبار ذلك هدفا قومى ، مؤكدا علي أن الجامعة لا تألوا جهدا في تقديم كافة سبل الدعم للقضاء علي الأمية تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية.



وخلال كلمته اكد ا. د عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار علي حرص قيادة الدولة على القضاء علي الامية في ضوء التنمية المستدامة بالتعاون مع كافة المؤسسات من وزارات وجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها ، مشيدا بدور طلاب جامعة عين شمس في هذا الصدد و ودور قيادات الجامعة برئاسة ا.د محمود المتيني.



وأوضح ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان طلاب اتحاد الجامعة سيكون لهم دورا فعالا في القضاء علي الأمية ، لافتا إلي ان الجامعة قامت لحصر اعداد الاميين من العمالة المؤقتة بها وعمل تواصل بينهم وبين الطلاب والهيئة العامة لتعليم الكبار لضمان عدم وجود وسيط بين الطلاب ومتلقي الخدمة.



واضاف أنه في إطار تشجيع الطلاب علي المشاركة الفعالة فأن الجامعة ستقوم بتسديد المصروفات نيابة عن الطلاب الذين استوفوا العدد المطلوب لمحو امية ( 4 اشخاص أو أكثر ) .



وفي كلمته دعا ا. د هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جميع كليات الجامعة بالمشاركة الفعالة في مشروع محو الأمية ، كما تطرق الي خطة الجامعة لمواجهة التسرب من التعليم، من أجل الوصول لوطن بلا امية.



شهدت الاحتفالية تكريم عددا من المشاركين في المشروع من جامعة عين شمس والهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم تكريم أ.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، أ.سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس ومنسق عام المشروع بالجامعة، د.فاطمة عياد منسق عام الجامعات لمشروع محو الأمية، فضلا عن السادة مديري أفرع القاهرة والجيزة والقليوبية لهيئة تعليم الكبار، بالإضافة إلى السادة منسقي وحدات محو الأمية بالجامعة؛ د.صهيب شحتة منسق كلية التربية، د.هناء حسين منسق كلية البنات، د.ناهد رحيل منسق كلية الألسن، د.محمد قاسم منسق كلية الآداب، د.عبد الرحمن شوقي منسق كلية التربية النوعية، د.عمر رمضان منسق كلية الحقوق، د.أمجد حسن منسق كلية التجارة، فضلا عن تكريم السادة منسقي المشروع من هيئة تعليم الكبار، علاوة على تكريم الطلاب المتميزين الذين شاركوا في محو أمية أكبر عدد من الدارسين حيث تم تكريم الطلاب المتميزين من كليات التربية الحاصلة على المركز الأول في مجال محو الأمية ، كلية البنات الحاصلة على المركز الثاني، وفي المركز الثالث كلية الألسن ، كلية الآداب فى المركز الرابع، و في المركز الخامس كلية التربية النوعية وكلية الحقوق في المركز السادس، واخيرا كلية التجارة في المركز السابع.

