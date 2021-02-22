وزيرة التخطيط تعتمد 300 مليون جنيه لمواجهة الأمطار بالإسكندرية

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعم وزارة الإسكان بمبلغ 300 مليون جنيه لمشروع "توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بمحافظة الإسكندرية" كدفعة مقدمة للبدء فى تنفيذ رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة علي تحقيق خطوات سريعة على أرض الواقع لتنفيذ والانتهاء من مشروعات رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمحافظة الأسكندرية قبل حلول موسم الشتاء القادم أكتوبر 2021 كحد أقصى.
وأوضحت السعيد أن الوزارة حريصة علي دعم تنفيذ المشروعات القومية الكبري ومواجهة وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجهها، مضيفة أن مشروعات الصرف الصحي تحظي بأهمية كبيرة في اجتماعات الحكومة مع التأكيد علي ضرورة دعم تلك المشروعات وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أية مشروعات عاجلة في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد وافقت مؤخرًا على اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية ضمن خطة العام المالي الحالي 2020 /2021.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة علي تحقيق خطوات سريعة على أرض الواقع لتنفيذ والانتهاء من مشروعات رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمحافظة الأسكندرية قبل حلول موسم الشتاء القادم أكتوبر 2021 كحد أقصى.
الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية فى إطار جهود الدولة للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية.
وأوضحت السعيد أن الوزارة حريصة علي دعم تنفيذ المشروعات القومية الكبري ومواجهة وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجهها، مضيفة أن مشروعات الصرف الصحي تحظي بأهمية كبيرة في اجتماعات الحكومة مع التأكيد علي ضرورة دعم تلك المشروعات وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أية مشروعات عاجلة في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد وافقت مؤخرًا على اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية ضمن خطة العام المالي الحالي 2020 /2021.