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تعليم

تعليم القليوبية: إلغاء الإجازات الاستثنائية ونظام التناوب بدءا من 28 فبراير

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:10 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إلغاء الإجازات الاستثنائية ونظام العمل بالتناوب ابتداءً من يوم 28 فبراير الجاري، وذلك حسب ظروف كل إدارة تعليمية، وفقًا للكتاب الدوري المعتمد من وزير التعليم، برقم 1 بتاريخ 18 فبراير.


وقالت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، إن إلغاء الإجازات الاستثنائية ونظام العمل بالتناوب ابتداء من يوم 28 فبراير سيكون حسب ظروف كل إدارة تعليمية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول وعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وأشارت إلى أنه تم رفع الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس استقبال الطلاب لأداء الامتحانات وبدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة لمدارس القليوبية.

وأضافت أن جميع المدارس تعمل على الانتهاء من أعمال الصيانة، وتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول، تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزارة فى هذا الشأن، حيث يتم المتابعة اليومية للمدارس والإدارات التعليمية لمعرفة أى أضرار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية التى مرت بها البلاد فى الأيام السابقة.

وشددت وكيل المديرية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية والعمل على توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة والطالبات لعقد الامتحانات.

وكانت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قد عقدت اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية على مستوى جميع الإدارات، بحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام بالمديرية، وإسلام عبد الفتاح مدير إدارة شؤون الطلبة بالمديرية، لتأكيد المتابعة الجادة وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من تعقيم المدارس باستمرار، وإنشاء غرفة عمليات بكل إدارة لسرعة الإبلاغ فور حدوث أي مشكلة لحلها على الفور.وكذلك، سرعة الرد علي المكاتبات الرسمية.

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