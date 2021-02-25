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محافظات

حملة مكبرة لاستعادة أملاك الدولة المعتدى عليها بكفر شكر .. صور

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:23 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة بمشاركة شرطة المرافق، بحملة لرفع الإشغالات وعودة حقوق الدولة المعتدى عليها واستغلال تلك المساحات فى منافع عامة لجموع المواطنين تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه تم رفع كافة الإشغالات الواقعة علي جانبية كفر منصور المغطاه امتداد جمال عبد الناصر .

وأشار إلى أنه تم فتح وتوسيع شارع الرئيسي من 10 أمتار الي 15 مترا ثم انشاء ممشى بالانترلوك ثم الشارع الجابني من 4 أمتار الي 6 أمتار وسيتم تجميل وتطوير الشارع بالكامل حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة فى تصريحات صحفية، أننا نعمل على تنفيذ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية اطلاقا كما أننا نبذل كافة الجهود لرفع كافة الاشغالات وتحرير الشوارع والطرق من التعديات والاشغالات لسهولة الحركة المرورية وسير أهالينا المواطنين دون مضايقات فى تحركاتهم اليومية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه يتم استغلال كافة الأماكن وممتلكات الدولة المعتدى عليها فى خدمات ومنافع عامة وإنشاء حدائق متنفس مجانى لإسعاد وراحة جموع أهالينا المواطنين حيث إن أهالينا المواطنين يستحقون منا بذل المزيد من الجهد والحفاظ على حقوقهم والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والأوضاع المعيشية فى شتى المجالات لإشاعة الرضا بينهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

من ناحية اخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف شارع فريد ندا، حيث شدد المحافظ على ضرورة العمل بنظام 24 ساعة على مدار اليوم، والعمل أيضًا في أيام العطلات الأسبوعية لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

وتابع المحافظ أعمال رصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك، واستكمال أعمال الزراعة والتجميل، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بنها.

وقال المحافظ تم أعداد خطة لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى ، مشيرا الى أن تكلفة المرحلة الأولى للمشروع تصل إلى 22 مليون جنيه حيث شمل التطوير عمل مخطط مروري بإضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها الرياضي وإلغاء الإشارات المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة وعمل ملف آمن بعد الشهر العقاري بالإضافة الى عمل لوحات إرشادية مرورية بشكل جمالي.

وأشار المحافظ إلى أن المخطط التجميلي لتطوير الشارع شمل تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة مصنوعة من الرخام و أشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوي الهمم  مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية.
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