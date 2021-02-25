محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع فريد ندا ببنها



تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أعمال رصف شارع فريد ندا، حيث شدد المحافظ على ضرورة العمل بنظام 24 ساعة على مدار اليوم، والعمل أيضًا في أيام العطلات الأسبوعية لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.





وتابع المحافظ أعمال رصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك، واستكمال أعمال الزراعة والتجميل، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بنها.





وقال المحافظ في بيان، الخميسة تم أعداد خطة لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى ، مشيرا الى أن تكلفة المرحلة الأولى للمشروع تصل إلى 22 مليون جنيه حيث شمل التطوير عمل مخطط مروري بإضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها الرياضي وإلغاء الإشارات المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة وعمل ملف آمن بعد الشهر العقاري بالإضافة الى عمل لوحات إرشادية مرورية بشكل جمالي.





وأشار المحافظ إلى أن المخطط التجميلي لتطوير الشارع شمل تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة مصنوعة من الرخام و أشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوي الهمم مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية.





وجرى المحافظ جولة تفقدية بمدينة القناطر الخيرية تفقد خلالها مشروع صيانة وترميم كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية بتكلفة 1.7 مليون جنيه.





وقال المحافظ إن أعمال الترميم تتم عن طريق الوحدة الإنتاجية لترميم وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، وتتضمن أعمال الترميم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبري والممرات، إضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب الحديدية، وتنظيف جميع المشغولات الحديدية.





كما تفقد المحافظ أعمال بدء رصف طريق عزبة الأهالي الواصل من الباجور بمحافظة المنوفية إلى القناطر الخيرية بطول 2500م بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق بإمكانية (FDR) الترميم الذاتي، والتي تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60 % من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت بسمك 5 سم، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.



