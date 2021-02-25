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حوادث

مصرع 3 أطفال في حادث انقلاب عربة كارو بمصرف في الشرقية

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:35 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
لقى 3 أطفال مصرعهم فى حادث انقلاب عربة كارو بمصرف بإحدي قري مركز ديرب نجم، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز ديرب نجم يفيد ورود بلاغا من مستشفى ديرب نجم بوصول كلًا من "منة م" 14 سنة، طالبة، ورؤى ر" 5 سنوات، و"رضا ال" 5 سنوات، مقيمين قرية الميسه مركز ديرب نجم، متوفيين إثر حادث طريق.

وتبين من التحريات انه أثناء استقلال الأطفال عربة كارو سقطت بهم بالمصرف ولقوا مصرعهم غرقًا، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.
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