المادة 55 تمنح مؤمن صفا رئاسة اتحاد كرة اليد حتى نهاية مدته

منحت المادة "55" من لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة اليد والتي تم الموافقة عليها من مجلس إدارة الاتحاد في أغسطس من عام 2017 والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية مؤمن صفا رئاسة مجلس إدارة الإتحاد حتى نهاية المدة الحالية للمجلس في نهاية العام الحالي وفقا للتاريخ الذي سيحدده المجلس لإقامة إنتخابات جديدة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية العام المالي المنتهي في أواخر يونيو من كل عام.





وقالت المادة "55" نصا أنه في حالة عدم وجود رئيس الإتحاد بالمجلس يحل محله النائب وفي حالة غيابهما يحل أمين الصندوق رئيسا للمجلس.





ومن المعروف أن الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى قرر بالإجماع إيقاف هشام نصر رئيس اتحاد اليد لمدة عام منذ 19 فبراير الجاري بسبب مخالفته لقواعد البروتوكول الطبي وخروجه من الفقاعة الطبية عدة مرات خلال بطولة العالم لكرة اليد للرجال التي نظمتها وإستضافتها مصر خلال شهر يناير الماضي.





كما إن نائب رئيس الاتحاد خالد العوضي تقدم بإستقالته من المجلس منذ أكثر من عام ليصعد مؤمن صفا بصفته أمينا للصندوق إلي رئاسة الاتحاد.





ومن جانبه صرح الدكتور حسن مصطفى في تصريحات صحفية أن إيقاف هشام نصر رئيس اتحاد اليد السابق جاء بقرار الأغلبية لمجلس إدارة إتحاد كرة اليد في إجتماعه العاشر خلال مدة المجلس الحالية 2017 - 2021 ووفقا للمادة ١٤،٣،٢٧ من لائحة النظام الأساسي للإتحاد الدولي ومتضامنة للمادة أ، ٣، ٨ و ج، ٣، ٨ من اللائحة نفسها للإتحاد بعد مخالفة رئيس الإتحاد واللجنة المنظمة قواعد الإجراءات الطبية والإحترازية 5 مرات خلال بطولة العالم للرجال بمصر وأمام جميع الوفود المشاركة ولجان البطولة مما دفع رئيس لجنة المسابقات المعين من قبل الاتحاد للبطولة ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد الدولي الألماني ديترتش شبيته لتقديم عدد من الشكاوي ضد هشام نصر بعد خروجه من الفقاعة الطبية عدة مرات أمام كاميرات التليفيزيون وحكام وإداريين وممثلي الإتحاد الدولي مما يعد إنتهاكا صارخا للقوانين المعلنة ولوائح المسابقات الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد التي اعتمدها الاتحاد الدولي في ديسمبر من العام الماضي وتم إرسال البروتوكول لجميع الإتحادات الأهلية المشاركة في بطولة العالم.





وقال مصطفي أن مجلس إدارة الإتحاد الدولي أن لجنة الإنضباط بالبطولة وافقت على تقرير لجنة المسابقات الذي أدان هشام نصر في 19 يناير الماضي الذي تزامن مع ختام الدور التمهيدي الأول لكنها لم تفرض عقوبة الإقصاء من البطولة وفقا للائحتها القانونية أخذه في الإعتبار أن ذلك سيكون له أثرا سلبيا علي منتخب مصر وأن البطولة مقامة علي أرض مصر لذلك تم ترك القرار للمكتب التنفيذي للاتحاد الذي رفع قراره للإتحاد الدولي بالإيقاف بعد جلسة بالفيديو كونفرانس خلال البطولة.





كان الاتحاد الدولي أصدر بيانه شرح فيه الإنتهاكات التي وصفها بالجسيمة لرئيس الاتحاد المصري هشام نصر خلال البطولة وقرر نصا في ختام البيان أنه نظرا للإنتهاكات الجسيمة للإجراءات الطبية والإحترازية لكوفيد 19 من قبل رئيس اللجنة المنظمة الذي كان من المفترض أن يكون مثالا وقدوة يحتذي بها في تطبيق الإجراءات الإحترازية قرر مجلس إدارة الإتحاد الدولي إيقاف هشام نصر لمدة عام من جميع أنشطة كرة اليد من تاريخه وفقا للمادة ٢٧، ٣، ١٤ من لوائح الإتحاد ولحين موعد إنعقاد الجمعية العمومية المقبلة للإتحاد الدولي مع منح هشام نصر الحق في تقديم دفاعاته للمجلس والإستئناف علي قرار العقوبة لمجلس الإدارة وفقا للمادة ٢،٢،٩ من اللائحة القانونية للإتحاد الدولي والبترفيها في إجتماع الجمعية العمومية المقبل.





الجدير بالذكر أن إجتماع الجمعية العمومية المقبل لإتحاد كرة اليد الدولي سينعقد نهاية نوفمبر المقبل بمدينة أنطاكية التركية وسيتحدد خلالها إما الإكتفاء بمدة العقوبة أو زيادتها أو إيقافها.