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ثقافة

وزيرة الثقافة تنعى يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:12 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نعت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنان القدير يوسف شعبان  الذى غيبه الموت اليوم الاحد 28  فبراير عن عمر ناهز 90 عاما وقالت إن الساحة الفنية فقدت أستاذا وفنانا شاملا ترك اثرا بارزا خلال رحلة فنية امتدت لأكثر من 60 عاما اهتم خلالها بمناقشة القضايا المجتمعية إلى جانب حسه الوطنى الذي تمثل في ادوراه ومواقفة الداعمة للدولة، واضافت ان الراحل صنع مسيرة فنية مميزة أبدع خلالها فى تجسيد كل ادواره فكان ذكيا ومثاليا فى اداءه ولذا سنظل نذكره دائما باعماله الخالدة وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته . 

يشار ان الفنان القدير يوسف شعبان ولد عام 1931 في حي شبرا بالقاهرة، وكان والده يعمل في مجال هندسة الكهرباء. درس في كلية الحقوق جامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية بعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962 لتبدا رحلته الفنية التى قدم خلالها عدد ضخم من الاعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية والاذاعية وشكلت جزء هام من تاريخ الدراما المصرية والعربية .
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