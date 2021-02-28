تفاصيل إطلاق مسابقة "مئذنة الأزهر للشعر العربي" في الموسم الثاني

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عن انطلاق الموسم الثاني من مسابقة "مئذنة الأزهر للشعر العربي"، انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بضرورة الاهتمام بأمر اللغة العربية؛ وإحيائها في قلوب أصحابها ومحبيها، ونظرًا لما لاقته المسابقة من نجاح وإقبال كبير في موسمها الأول؛ التي كانت أول نشاط ثقافي ينظمه المركز.





وتهدف المسابقة إلى: اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نُظمت باللغة العربية الفصحى عن اللغة العربية ومكانتها السامية بين اللغات ومستقبلها وما تحمله من أبعاد؛ بعد فلسفي، وبعد ديني، وبعد قيمي إنساني، وبعد تاريخي، وبعد جمالي، وبعد أخلاقي، وكونها لغة مقدسة ترتبط بالقرآن الكريم وكونها وعاءً ثقافيًا وحضاريًا للأمة الإسلامية، ودور الأزهر الشريف في الحفاظ على اللغة العربية في موجات الاستعمار والتغريب.





شروط المسابقة

أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودي.

أن يكون الشعر أصيلًا ومن إنتاج الشاعر المشارك، وباللغة العربية الفصحى.

ألا تقل أبيات القصيدة عن ثلاثين بيتا ولا تتجاوز الخمسين بيتا.

ألا تكون القصيدة سبق نشرها من قبل.

ألا يقدم الشاعر القصيدة المشارك بها لمسابقة أخرى لحين الإعلان عن نتيجة المسابقة.

يجب إرسال تسجيل صوتي للمتسابق وهو يلقي قصيدته.

لا يحق لمن سبق له الفوز في الموسم الأول الاشتراك في المسابقة إلا بعد مرور خمسة مواسم للمسابقة.





الفئات المشاركة

الطلاب الوافدون الدارسون بالأزهر الشريف (تعليم قبل جامعي - تعليم جامعي –دراسات عليا).

الطلاب الدارسون للغة العربية والعلوم الشرعية بجميع أنحاء العالم (يقدم ما يثبت قيده بالدراسة).

العاملون بالأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة.

الشعراء والأدباء والموهوبون بمصر وجميع أنحاء العالم.

جميع المتحدثين باللغة العربية في جميع دول العالم.





جوائز المسابقة

شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين الخمس.

جوائز مالية قدرها:

الفائز الأول 25000 جنيه مصري

الفائز الثاني 20000 جنيه مصري

الفائز الثالث 15000 جنيه مصري

الفائز الرابع 10000 جنيه مصري

الفائز الخامس 5000 جنيه مصري

ويحصل الفائز الأول على درع "مئذنة الأزهر".





كيفية الاشتراك

يتم إرسال القصيدة الشعرية بصيغتي Word، Pdf وكذلك التسجيل الصوتي للقصيدة، وإقرار الملكية الفكرية وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة شخصية ملونة، في موعد غايته الاثنين الموافق 31/5/2021م.

كما يتم الإعلان عن الفائزين يوم الأحد الموافق 4/7/2021م على بوابة الأزهر الإلكترونية والإعلان عن موعد تسليم الجوائز، و يتم تسليم الجوائز وتكريم الفائزين في احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات.