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تكنولوجيا

خاصية جديدة تعرف المواقع التى تفضلها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:02 ص
خاصية جديدة تعرف
خاصية جديدة تعرف المواقع التى تفضلها
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قسم التكنولوجيا
كشف متصفح جوجل كروم الأشهر و الأكثر استخدامًا فى العالم عن تحديث جديد يحمل ميزة ستغير تجربة إستخدامه للأفضل، وهي خيار المتابعة "follow" للمواقع التى تفضلها، وبالتالى تحصل على تحديثات أول بأول لما تقدمه هذه المواقع من محتوى، ولا يفوتك شيء.

و بحسب موقع تك رادار التقني، سيتم لاحقًا إضافة زر "المتابعة" من خلال المتصفح ليسهل الأمر بضعطة واحدة، أما حاليًا لديك خيار "discover"، الذى يتيح لك على أجهزة أندرويد و آيفون متابعة المحتوي الذى تفضله، وذلك بمجرد الضغط على خيار صفحة جديدة.

ستظهر لك ترشيحات من نوعية المحتوى المراد، ولكن يمكن التعديل عليها و إضافة تخصصات أخري، وبالتالى عند فتح التطبيق ستظهر لك اولًا قبل البدء فى التصفح المعتاد، وللعلم تضبط هذه الميزة نفسها إفتراضيًا مع الوقت دون الحاجة لتدخلك المباشر

من ناحية أخري يعمل مطورو نظام التشغيل أندرويد، على تطوير مجموعة من الأدوات لترقية الخدمات الحالية، وأتاحت واجهة برمجة التطبيقات لميزة تتبع النوم المنخفضة الطاقة Sleep API، لمطورى التطبيقات الخارجية على منصاتها.

وتتيح واجهة برمجة التطبيقات للمطوين، القدرة على إنشاء تطبيقات جديدة لتتبع النوم للهواتف الذكية، مع الحفاظ على عمر بطارية الهاتف، ومع استخدام واجهة برمجة التطبيقات، يمكنك رؤية تقرير الثقة بالنوم sleep confidence المنتظم كل 10 دقائق وتقرير قطاع نوم أوسع بعد اكتشاف الاستيقاظ.
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