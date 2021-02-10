جوجل تطلق ميزة جديدة لمقاطع الفيديو فى Google Photos

أضافت شركة جوجل الأمريكية، ميزة جديدة فى تطبيق الصور Google Photos يتيح للمستخدمين تجربة تشغيل الفيديو، والقيام تكبير وتصغير مقاطع الفيديو وتثبيتها فى التطبيق من خلال ميزة pinch-to-zoom .





وبحسب موقع Android Central فإن ميزة pinch-to-zoom توفر خاصية النقر المزدوج للتكبير عند النقر نقرا مزدوجًا أيضا للعودة إلى عرض التصغير المعتاد، وإذا كنت تريد التركيز على منطقة معينة في الفيديو يمكنك استخدام الخاصية للتكبير فقط أو التصغير فقط.









ومن المتوقع أن يتم طرح ميزة pinch-to-zoom قريبا لجميع المستخدمين، حيث تم إطلاقها على نطاق ضيق لمستخدمى النسخة التجريبية، وسيكون على المستخدمين القيام بالتحويل إلى أحدث إصدار للحصول عليها.





وأعلنت الشركة منذ أسابيع عن ميزة جديدة مثيرة للاهتمام لخدمة الصور الخاصة بها، يطلق عليها الصور السينمائية Cinematic photos، والتي تتيح لتطبيق Google Photos، إنشاء صورا ذات تأثير ثلاثي الأبعاد تلقائيا باستخدام تقنية التعلم الآلي.





ووفقا لسياسة جوجل الجديدة فإن على مستخدمى هواتف أندرويد وكذلك مستخدمى هذه التطبيقات لم يعد أمامهم إلا أيام معدودة من البحث عن تطبيقات أخرى أو طرق لحفظ ملفاتهم وصورهم المهمة الموجودة على تطبيقات بديلة غير Google Photos حيث سيتطلب التطبيق اشتراكات خلال الفترة القادمة.



