ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

جوجل تطلق ميزة جديدة لمقاطع الفيديو فى Google Photos

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:01 ص
جوجل تطلق ميزة جديدة
جوجل تطلق ميزة جديدة لمقاطع الفيديو فى Google Photos
Advertisements
ندى على
أضافت شركة جوجل الأمريكية، ميزة جديدة فى تطبيق الصور Google Photos يتيح للمستخدمين تجربة تشغيل الفيديو، والقيام تكبير وتصغير مقاطع الفيديو وتثبيتها فى التطبيق من خلال ميزة pinch-to-zoom . 

وبحسب موقع Android Central فإن ميزة pinch-to-zoom توفر خاصية النقر المزدوج للتكبير عند النقر نقرا مزدوجًا أيضا  للعودة إلى عرض التصغير المعتاد، وإذا كنت تريد التركيز على منطقة معينة في الفيديو يمكنك استخدام الخاصية للتكبير فقط أو التصغير فقط. 


ومن المتوقع أن يتم طرح ميزة pinch-to-zoom قريبا لجميع المستخدمين، حيث تم إطلاقها على نطاق ضيق لمستخدمى النسخة التجريبية، وسيكون على المستخدمين القيام بالتحويل إلى أحدث إصدار للحصول عليها. 

وأعلنت الشركة منذ أسابيع عن ميزة جديدة مثيرة للاهتمام لخدمة الصور الخاصة بها، يطلق عليها الصور السينمائية Cinematic photos، والتي تتيح لتطبيق Google Photos، إنشاء صورا ذات تأثير ثلاثي الأبعاد تلقائيا باستخدام تقنية التعلم الآلي. 

ووفقا لسياسة جوجل الجديدة فإن على مستخدمى هواتف أندرويد وكذلك مستخدمى هذه التطبيقات لم يعد أمامهم إلا أيام معدودة من البحث عن تطبيقات أخرى أو طرق لحفظ ملفاتهم وصورهم المهمة الموجودة على تطبيقات بديلة غير Google Photos  حيث سيتطلب التطبيق اشتراكات خلال الفترة القادمة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسهل 3 طرق لـ مشاركة الصور من هاتف آيفون إلى أندرويد.. تعرف عليها

5 ميزات فى Microsoft Teams تجعله أفضل تطبيق لمكالمات الفيديو

صورك وملفاتك المهمة فى خطر.. جوجل تجدد تحذيرها للمستخدمين بسبب هذا القرار

جوجل تطلق ميزة جديدة لصور سينمائية ثلاثية الأبعاد.. تعرف عليها

تتفوق على واتسآب .. ما هى ميزة الدردشة الصوتية فى تيليجرام؟

6 من أفضل تطبيقات مكالمات الفيديو المجانية في 2020

ترشيحاتنا

برج القاهرة يتزين باللون الأحمر احتفالا بوصول مسبار الأمل إلى المريخ .. شاهد

خالد بيومي عن انتقاده لموسيماني: الرد مكفول للجميع

مشروب طبيعي يساعدك في الإقلاع عن التدخين خلال أيام

تقيؤ دماء حتى الموت .. أعراض المرض الغامض المنتشر في تنزانيا

قلدت مشهد شاهد ماشفش حاجة.. ممثلة صينية: عادل إمام عظيم وأتمنى التمثيل معه

شاهد حقيقة إزالة حي الحسين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مطبخك صغير .. 3 خطوات هامة لاستغلال مساحته وترتيبه

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر