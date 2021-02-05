لحماية بيانات المستخدمين.. جوجل تزيل إضافة بمتصفح كروم

كشفت تسريبات أن شركة جوجل Google الأمريكية قد قامت بإزالة الإضافة الشهيرة The Great Suspender لمستخدميها على متصفح جوجل كروم وذلك لإحتوائها على برامج ضارة تعمل على اختراق المستخدمين.





وبحسب موقع 9to5Google فإن إضافة The Great Suspender يقوم باستخدامها أكثر من 2 مليون شخص،وتساعد المستخدمين على غلق علامات التبويب الكثيرة التى لا يتم استخدامها فى الوقت الحالى، وتصدر مع تحديث 7.1.8 .









ويمكن لإضافة The Great Suspender أن تتضمن برامج ضارة يمكنها أن تقوم بتتبع المستخدمين وسرقة بياناتهم الخاصة، ومعرفة بيانات الموقع وغيرها، كما أها تقوم بالتعديل على مواقع الويب المختلفة.





وقامت جوجل بإزالة الإضافة أيضا من على متجر Chrome الإلكترونى، لمنع المستخدمين من تحميلها مرة أخرى، والاكتفاء باستخدام الإضافات الأخرى.





وفى وقت سابق، كشف باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى فى شركة Kaspersky أنه تم استهداف أكثر من 20 مليون مستخدم لمحرك البحث جوجل كروم، من خلال عدد من الامتدادات لإرسال راوبط وبرامج خبيثة لاختراق المستخدمين.





ووجد الباحثون أن العامل المشترك فى كل المستخدمين الذين تم استهدافهم من قبل الهاكرز، وجود علامة واحدة وهى أن جوجل كروم يعمل ببطء فى معظم هذه الأجهزة.





وقال الباحثون أثناء مناقشة النتائج التي توصلوا إليها إنه إذا بدأ الحل الأمني في اكتشاف التهديدات في جوجل كروم أو أي متصفح آخر قائم على Chromium ، فإن أول شيء عليك القيام به هو تعطيل المكونات الإضافية الضارة وحذفها ، لأن هذه هي ما يتفاعل معه تطبيق الأمان .



