530 مليون شخص يستخدمون متجر تطبيقات هواوى.. تفاصيل

يبدو أن المارد الصيني هواوي لن يستسلم و سيواصل ضد القيود المفروضة عليه من قبل الحكومة الأمريكية، بعدما تم وقف إمداد أجهزة هواوى بخدمات جوجل منذ العام الماضي، الأمر الذى أثر على مبيعات الشركة بشكل ملحوظ، ومن هنا كانت بداية متحجر التطبيقات الخاص بهواوي، وهو AppGallery.





و بحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، كشفت شركة هواوى عن عدد المستخدمين النشطين شهريًا لمتجر التطبيقات خاصتها، حيث تجاوز عددهم حاجز الـ 530 مليون شخص حول العالم.





جاءت زيادة عدد المستخدمين العام الحالي أكثر من نظيره السابق حيث كان عدد المستخدمين وقتها حوالى 384 مليون شخص، أي أن معدل زيادة المستخدمين سنويًا تجاوز 83%.





أعلن هذه الأرقام ريتشارد يو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، كاشفًا عن عدد مطورى تطبيقات المتجر البالغ عددهم 2.3 مليون شخص، بمعدل ارتفاع 77% عن عام 2019.





تسعى هواوى لتوفير أكبر قدر ممكن من التحسينات لمستخدميها، لتعويض الخلل الذى تسبب قرار وقف خدمات جوجل على هواتفها، الأمر الذى أضر بالكثيرين ممن يستخدمون خدمات جوجل بشكل شبه يومي.