لأول مرة.. هواوى تصنع سيارتها هذا العام

رب ضارة نافعة، يبدو أن هواوى ستكون أكبر مقال لهذه المقولة، بعدما عانت بشدة من قرار الحكومة الأمريكية بحظر التعامل معها، بحجة أنها تتجسس على عملائها، فكان قرارها بالتركيز أكثر على الأجهزة الصوتية و أجهزة الذكاء الإصطناعىي، حت كشفت هواوى الصينية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم عن نيتها تصنيع أول سيارة كهربية خاصة بها فى العام الجاري.





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، تنوى هواوى الكشف عن سيارتها الكهربية الأولى نهاية العام الجري، حيث تعمل حاليًا على التصميم النهائي لسيارتها.





وقالت هواوى :" مثلما حققنا طفرة فى عالم الهواتف الذكية حول العالم، ينقوم بالمثل و لكن فى مجال أخر وهو السيارات الكهربية التى ستشكل مستقبل هذه الصناعة قريبًا".





وبدأت هواوى بالفعل محاداثاتها مع مواطنتها الصينية "شانجان" لإستخدام مصانعها لتقديم أول مشاريعها فى هذا المجال، بمشاركة BAIC Group، وعدة شركات صينية أخري.



