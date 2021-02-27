رويترز: هواوي ستطرح أولى سياراتها خلال عام 2021 وستكون كهربائية

كشف عدد من المحللين التقنيين لوكالة "رويترز" الإخبارية، عن استعداد شركة هواوى عملاق التقنية الصينية لتصنيع سيارتها الأولى، وبالطبع ستكون كهربائية ذات تقنية عالية، وبذلك تكون دخلت عالم السيارات.





وأوضح المحللون أن شركة هواوي ستكشف عن أول طرازاتها الإنتاجية بحلول نهاية عام 2021 الجاري، وذلك وفقًا لتقرير استند إلى أربعة مصادر مطلعة على الأمر.





وأضاف محللو "رويترز"، أن شركة هواوي تُجري محادثات مع اثنين على الأقل من شركات صناعة السيارات الصينية لتصنيع سياراتها الكهربائية، وإحدى هذه الشركات هي شانجان، والتي تُدير حاليًا مشروعًا مشتركًا مع فورد للإنتاج المحلي لسيارة موستنج ماخ الكهربائية، والشركة الثانية هي بلوبارك نيو انيرجي تكنولوجي، التابعة لمجموعة بايك.





ولكن نفى المتحدث الرسمي باسم شركة هواوي، جميع المعلومات التي تم الإعلان عنها في بيان رويترز، حيث قال: "هواوي ليست شركة مصنعة للسيارات، ومع ذلك، من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نهدف إلى أن نكون مزودًا رقميًا لمكونات مضافة جديدة، مما يُجعل صانعي السيارات الأصليين يقومون ببناء سيارات أفضل".





ويؤكد محللو "رويترز"، أن مشروع هواوى سيبدأ قبل نهاية عام 2021، حيث ستنطلق سيارة كهربائية مصممة داخليًا، وستستهدف منتجات الشركة كامل قطاعات السوق، وستكون سيارات كهربائية بالكامل بأسعار معقولة.





وقال أحد المحللين التقنيين لـ رويترز: "القيود الأمريكية الجديدة والمعقدة على أشباه الموصلات لشركة هواوي كانت تخنق الشركة ببطء، وبالرغم من ذلك، فمن المنطقي أن تركز الشركة على الصناعات الأقل كثافة في استخدام الرقائق من أجل الحفاظ على عملياتها".



