تحديث جديد يدعم تطبيق صور جوجل بميزات تحرير الفيديو الاحترافية.. تفاصيل

أضافت شركة جوجل Google الأمريكية، تحديثا جديدا لتطبيق تعديل وتحرير الصور التابع لها "صور جوجل"، والذي يقدم المزيد من الميزات والخصائص لمحرر فيديو جديد بإمكانيات احترافية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كان محرر الفيديو بتطبيق صور جوجل يتيح لمستخدميه في السابق قص وتدوير مقاطع الفيديو فقط إلى جانب إضافة تعديلات عليه، ولكن مع التحديث الجديد من جوجل، يتيح لك محرر الفيديو أكثر من 30 خيار إضافي بالنسبة لتعديل الفيديو، بما في ذلك التعديل على المنظور الخاص بالفيديو، إضافة الفلترات، التحكم في السطوع، التشبع والمزيد.









ويتيح التحديث الجديد لمشتركى خدمة Google One، على مميزات إضافية لتحرير الصور وهي حصرية لهواتف Pixel، والتي تتيح لك إضافة خلفية للصور والتحكم في عزلها والمزيد، وهي خواص تحمل الأسماء Portrait Light وPortrait Blur، تعتمد أدوات التحرير الجديدة على تقنية التعلم الآلى.









وذلك إلى جانب ميزات أخرى مثل مرشحات Blur و Color Pop التي تضيف معلومات العمق إلى الصور الملتقطة بدون الوضع الرأسي.





وستظهر الاقتراحات الديناميكية واقتراحات Sky الألوان تلقائيا، بالإضافة إلى إمكانية ضبط التباين على الصور لجعلها أكثر إرضاءً للعين، وستكون هذه الميزات متاحة مشتركي خدمة "جوجل ون" الذين يملكون هواتف تعمل بنظام التشغيل أندرويد 8 والأحدث، ومع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت أو أكثر.





جدير بالذكر أن خدمة صور جوجل ستبدأ في احتساب أي ملفات يتم تحميلها على تطبيقها اعتبارا من أول شهر يونيو القادم، ضمن مساحة التخزين الافتراضية التي تقدمها شركة جوجل مجانا لجميع مستخدميها بسعة 15 جيجابايت مع كل حساب جوجل.



