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تكنولوجيا

بـ 6200 جنيه فقط.. جوجل تخفض سعر هاتف Pixel 4a 5G بمناسبة عيد الحب

السبت 13/فبراير/2021 - 01:01 م
هاتف Pixel 4a 5G
هاتف Pixel 4a 5G
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شيماء عبد المنعم
قررت شركة جوجل Google الأمريكية، تخفيض سعر أحدث هواتف بيكسل التابعة لها وهو Pixel 4a 5G وذلك احتفالا بعيد الحب.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف Pixel 4a 5G منذ أن أطلقته جوجل بسعر 499 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7790 جنيها مصريا)، ولكن يمكن الحصول عليه الآن بسعر 399 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6200 جنيها مصريا)، أي بتخفيض 100 دولار.


ويعد Pixel 4a 5G، أحد هواتف جوجل المميزة للتصوير الفوتوغرافي التى تعمل بنظام الأندرويد، حيث يقدم كاميرا الخلفية مزدوجة، تأتيان بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 16 ميجابكسل للأخرى المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 107 درجات.

ويأتي هاتف Pixel 4a 5G بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.2 بوصة، وبدقة 2340×1080 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 60 هرتز في الثانية، مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل داخل ثقب أعلى يسار الشاشة. 

ويحتوي هاتف Pixel 4a 5G، على بطارية بسعة 3,885 مللي أمبير في الساعة، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مع اكرة خزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، إلى جانب معالج من نوع Snapdragon 765G. 

ويمكن الحصول على عرض هاتف Pixel 4a 5G، من خلال متجر جوجل الرسمي، ومتجر أمازون من خلال هذا الرابط هنا.

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