عروض جوجل.. اشتر Pixel 4a 5G بـ 7800 جنيه





وبحسب موقع فون آرينا التقني، بات يمكنك الحصول على نسختك من هاتف Pixel 4a 5G باللون الأسود مقابل هذا السعر الإستثنائي، والإستمتاع بأفضل تجربة أندرويد خام مع ميزة التحديثات الدورية قبل أى هاتف أخر.





هاتف Pixel 4a 5G بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.2 بوصة، وبدقة 2340×1080 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 60 هرتز في الثانية، مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل داخل ثقب أعلى يسار الشاشة. جدير بالذكر أن





ويحتوي هاتف Pixel 4a 5G، على بطارية بسعة 3,885 مللي أمبير في الساعة، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مع اكرة خزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، إلى جانب معالج من نوع Snapdragon 765G.





ويحصل هاتف Pixel 4a 5G، على نفس دقة الكاميرا الخلفية مزدوجة، تأتيان بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 16 ميجابكسل للأخرى المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 107 درجات.