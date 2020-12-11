عروض جوجل.. اشتر Pixel 4a 5G بـ 7800 جنيه

يبدو أن شركة جوجل الأمريكية قررت أن تسعد محبيها حول العالم بمجموعة من الخصومات قبل نهاية العام الجاري، بعدما أعلنت عن بعض العروض على أحدث هواتفها التى تعمل بنظام الأندرويد الخام، حيث كشفت عن خصم كبير لهاتفها Pixel 4a 5G ليصبح سعره 499 بدلًا من 700 دولار.
وبحسب موقع فون آرينا التقني، بات يمكنك الحصول على نسختك من هاتف Pixel 4a 5G باللون الأسود مقابل هذا السعر الإستثنائي، والإستمتاع بأفضل تجربة أندرويد خام مع ميزة التحديثات الدورية قبل أى هاتف أخر.
جدير بالذكر أن هاتف Pixel 4a 5G بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.2 بوصة، وبدقة 2340×1080 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 60 هرتز في الثانية، مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل داخل ثقب أعلى يسار الشاشة.
ويحتوي هاتف Pixel 4a 5G، على بطارية بسعة 3,885 مللي أمبير في الساعة، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مع اكرة خزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، إلى جانب معالج من نوع Snapdragon 765G.
ويحصل هاتف Pixel 4a 5G، على نفس دقة الكاميرا الخلفية مزدوجة، تأتيان بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 16 ميجابكسل للأخرى المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 107 درجات.