هواتف Pixel 3 وPixel 3 XL من جوجل تواجه انتفاخا في البطارية ومستخدمون يشتكون

اشتكى عدد كبير من مستخدمى هواتف Pixel 3 و Pixel 3 XL من شركة جوجل بشأن انتفاخ البطاريات مسببة مشكلة كبيرة في أداء الهواتف، وكذلك للمستخدمين الذين عبروا عن خوفهم من انفجارها.





وبحسب موقع Android Police فإن عدد كبير من الرسائل انهال على صفحات موقع ريديت reddit للتواصل الاجتماعى، وكذلك على صفحات دعم جوجل، تحمل نفس الشكوى، وهى انتفاخ بطاريات الهواتف





وقام المستخدمون بتصوير هواتفهم التى تضررت بشكل كبير زاعمين أنها نتيجة لأخطاء من تصنيع الهواتف نفسها، وليس من استخدامهم الشخصي، كما عرضوا لصور أخرى تظهر الضرر الذى نتج عن انتفاخ البطارية.





وفقا للموقع فإن العامل المشترك الذى جمع انتفاخ بطاريات هواتف Pixel 3 و Pixel 3 XL هو أن المستخدمون فوجئوا بانتفاخ بطاريتهم بمجرد وضع حافظة للهاتف وبعدها لاحظوا أن الهواتف لا تقوم بالشحن، ثم اكتشفوا بعد ذلك انتفاخها بشكل ملفت.





وكانت تقارير قد كشفت أن هاتف Samsung Galaxy A21s من شركة سامسونج ، والذى أعلنت عنه الشركة في شهر يونيو الماضى، احتوائه على العديد من المشكلات التى تتعلق بالأداء والسرعة بشكل عام، حيث يواجه مشكلة التحميل بشكل بطئ للغاية عند فتح اكثر من صفحة على الإنترنت رغم سرغة الواى الفاى.







