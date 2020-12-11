عرض جوجل.. اشتر Pixel 3 بـ 3900 جنيه فقط

بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 5.5 بوصة بدقة P-OLED بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، مع مقاومة الغبار والماء.

ويمتلك Pixel 3 معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 ثمانى النواة بقوة 2.5 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Adreno 630، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرتي تخزين سعة 64 و 128 جيجابايت بدون إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات الأصابع التقليدي الذى يأتى فى الواجهة الخلفية للهاتف.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية، بدقة 12.2 ميجابيكسل ومع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل.





ويعمل الهاتف بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB C، مع خاصية الشحن السريع Fast battery charging 9V، والشحن اللاسلكي، كما ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية معقولة سعة 2915 أمبير، وبدون فتحة سماعات الرأس التقليدية 3.5 ميلليمتر.



