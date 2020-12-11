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تكنولوجيا

عرض جوجل.. اشتر Pixel 3 بـ 3900 جنيه فقط

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:23 ص
عرض جوجل.. اشتري
عرض جوجل.. اشتري Pixel 3 بـ 3900 جنيه فقط
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كريم جمال
يبدو أن شركة جوجل الأمريكية قررت المنافسة بشراسة فى فئات الهوافت الإقتصادية، بعدما أتاحت على متجرها الإلكتروني بالنسخة الأمريكية عرض علي هاتف Pixel 3 بأقل من نصف سعره تقريبًا، وهو الأمر الذى فسره الخبراء بمحاولة جوجل لفرض سيطرتها بسوق الهواتف الذكية.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يمكنك إقتناء نسخة مجددة من Pixel 3 مقابل 249 دولارًا ما يعادل 3900 جنيه، أما النسخة الأكبر منه بسعة 128 جيجابايت، مقابل سعر 279 دولارًا ما يعادل 4400 جنيه، ولكي تستفيد بالعرض عليك الشراء من موقع جوجل الرسمي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن Pixel 3 يأتى بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 5.5 بوصة بدقة P-OLED بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، مع مقاومة الغبار والماء.

ويمتلك Pixel 3 معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 ثمانى النواة بقوة 2.5 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Adreno 630، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرتي تخزين سعة 64 و 128 جيجابايت بدون إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات الأصابع التقليدي الذى يأتى فى الواجهة الخلفية للهاتف.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية، بدقة 12.2 ميجابيكسل ومع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB C، مع خاصية الشحن السريع Fast battery charging 9V، والشحن اللاسلكي، كما ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية معقولة سعة 2915 أمبير، وبدون فتحة سماعات الرأس التقليدية 3.5 ميلليمتر.

ويمكن الحصول علي Pixel 3 بـ 3 ألوان، الأبيض والأسود والوردي، "الأزرق" و"الرمادي".


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