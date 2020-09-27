ثنائي اللون .. صورة جديدة تكشف تصميما غريبا لهاتف Google Pixel 5

بعد تسريبات كثيرة تم تداولها لهاتف جوجل القادم Google Pixel 5 ، كشفت تقارير أن شركة جوجل ستطلق الهاتف يوم 15 أكتوبر القادم، في حين أنها لن تقوم بإطلاق نسخة الجيل الخامس 5G من هاتف Pixel 4a إلا في شهر نوفمبر ، بعد إطلاق Google Pixel 5 أولا.





وبحسب موقع GSMArena فإنه تم تسريب صورة جديدة تظهر لأول مرة الشكل النهائى لهاتف Google Pixel 5 والتى تكشف شكل مختلف وغريب للهاتف لم يتم اعتماده من قبل ضمن هواتف جوجل بيكسل.





وتحتوى الصورة التى تم تسريبها لهاتف Google Pixel 5 على تصميم ثنائي اللون يرجع للجيل الأول من هواتف جوجل بيكسل في عام 2016 ، باستثناء الجزء السفلي من الهاتف و المصنوع من الزجاج.









وسيأتى هاتف Google Pixel 5 بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED بتصنيع من شركتى سامسونج و BOE الصينية، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز، بالإضافة إلى خاصية التعرف على الوجه، كما في هواتف Pixel 4.





وسيحتوى هاتف Google Pixel 5 على نفس معالج هاتف Pixel 4a وهو Snapdragon 765G ، وبنظام تشغيل Android 11 ، وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.





ومن المقرر أن سيصدر هاتف Google Pixel 5 ببطارية صغيرة بسعة 3080 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واط.



