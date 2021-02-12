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تكنولوجيا

جوجل تختبر ميزة الـ Dark Mode لأجهزة الكمبيوتر المكتبية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:00 ص
جوجل تختبر ميزة الـ
جوجل تختبر ميزة الـ Dark Mode لأجهزة الكومبيوتر المكتبية
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة جوجل Google العالمية عن بدء الاختبارات الخاصة بطرح الوضع المظلم للأجهزة الكومبيوتر المكتبية، إلا أنها ستظهر لبعض المستخدمين بشكل عشوائى، و اذا كنت محظوظًا ستظهر لك صفحات البحث باللون الرمادي الداكن.

وبحسب موقع The Verge، ظهرت صفحات البحث بالوضع المظلم عند بعض الأشخاص بينما لاتزال باللون الطبيعي بيضاء عند البعض الآخر حتى بعد التحويل التلقائي للوضع المظلم.

ولم توضح جوجل متي سيتم طرح الوضع المظلم لأجهزة الكومبيوتر المكتبية بشكل رسمي على نطاق أوسع، ولكنها قالت في بيان لها "نختبر طرق جديدة لتحسين تجربة مستخدمينا، لكن لا يوجد المزيد من المعلومات التي يمكن أن نعلن عنها حاليًا".

ليست المرة الأولى التي يظهر بها الوضع المظلم على سطح المكتب، حيث كشفت التقارير الصادرة من 9to5google عن ظهور الوضع المظلم عند بعض مستخدميها خلال الشهر الماضي بنفس الصورة.

ولا تزال جوجل تفضل اللون الرمادي الداكن بدلًا من الأسود الصريح مع عناصر بيضاء لتتباين مع الخلفية، مع وجود ظل خفيف للرموز والروابط المختلفة.
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