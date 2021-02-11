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تكنولوجيا

خرائط آبل تستعين بميزات جديدة من جوجل و Waze

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:47 ص
خرائط آبل تستعين
خرائط آبل تستعين بميزات جديدة من جوجل و Waze
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قسم التكنولوجيا
تستعد شركة آبل Apple عنملاقة التكتولوجيا فى العالم لإضافة ميزة جديدة فى تحيدث نظام تشغيلها الجديد ios 14.5، التى ستحسن كنن اداء خرائطها بشكل ملحوظ،  وذلك بالإستعانة من بميزات من تطبيقي Waze وخرائط جوجل Google maps.

وتتمثل هذه الميزات في إحضار تقارير الحوادث والمخاطر والتحقق من السرعة إلى خرائط آبل، وهذه الخاصية تشبه ميزات تقارير المستخدم الموجودة في تطبيقي Waze و Google maps.

وبحسب ما ذكره موقع The Verge، فعند استخدام الميزة الجديدة يمكنك الضغط على زر إبلاغ جديد موجود أسفل الشاشة وتقوم بتحديد نوع الحادث أو الخطر الذي تتعرض له، ويمكن القيام بالخطوات السابقة باستخدام مساعد آبل الشخصي Siri، التي يمكن أن تقول "حادث سرعة"، أو "هناك مشكلة ما على الطريق".

وأوضح موقع MacRumors أن الواجهة متاحة في إصدار Carplay من الخرائط أيضا، حيث أصبحت ميزة إعداد التقارير التي تركز على المستخدم متاحة في جميع تطبيقات الخرائط الرئيسية أو قيد التطوير بها، فعلى الرغم من انتشار هذه الميزة في تطبيق Waze إلا أنها كانت متوافرة في خرائط جوجل منذ أبريل 2019.

لذلك تحاول آبل اللحاق بالمنافسين، كما أضافت أيضا صور ومراجعات من إنشاء المستخدمين إلى الخرائط وهي الميزة الموجودة في خرائط جوجل منذ فترة طويلة، ومع ذلك يظل إصدار آبل لديه خيارات أقل بكثير من تلك الموجودة في إصدار جوجل.

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