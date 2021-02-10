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تكنولوجيا

خبر غير سار لمستخدمي آيفون.. متجر أبل يحوي تطبيقات مزيفة تحصد ملايين الدولارات سنويا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:00 م
متجر آب ستور
متجر آب ستور
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شيماء عبد المنعم
تتباهي شركة أبل الأمريكية، بأمان نظامها التشغيلي وبهواتفها الذكية القوية والآمنة بفضل جدار الحماية غير القابل للاختراق ومنصة تطبيقاتها الآمنة الخالية من البرامج الضارة والاحتيالية، ولكن يبدو أن أحد مطوريها يؤكد عكس ذلك.


ويملك كوستا إليفتيريو Kosta Eleftheriou، مطور تطبيقات الهاتف المحمول دليلا على وجود العديد من تطبيقات الاحتيال متفشية تدمر سلامة متجر تطبيقات أبل المعروف باسم "آب ستور"، حسبما ذكر موقع "the verge".




وانتقد إليفتيريو - الذي أنشأ تطبيق لوحة مفاتيح Apple Watch الناجح FlickType- علنا خلال الأسبوعين الماضيين شركة أبل بسبب التساهل في تطبيق قواعد متجر التطبيقات، والتي سمحت بوجود تطبيقات الاحتيالي، إلى جانب تطبيقات التي تستنسخ البرامج الشهيرة من مطورين آخرين.


وتتمتع هذه التطبيقات بحصولها على الكثير من الأرباح في سوق تطبيقات هواتف آيفون، وكل ذلك بفضل المراجعات والتقييمات والتصنيفات المزيفة التي تحصل عليها تلك التطبيقات، والتي نمت بشكل كبير مؤخرا مما يزيد الأمر سوءًا، لأن تلك المراجعات المزيفة توهم المستخدم بأن هذا التطبيق آمن.


وأشار المطور التقني، إلى أن هذه التطبيقات والتقييمات والتصنيفات المزيفة التي يمكن شراؤها تحاول سرقة الأموال من المستهلكين بذرائع زائفة باستخدام خدمات الاشتراك الاستغلالية، إلى جانب نظام التصنيف الخوارزمي المعطل والذي يساعد أيضا هذه التطبيقات في الصعود إلى القمة ومنافسة التطبيقات المدفوعة الأصلية التي طورت بواسطة المطورون الفرديون.


وقال إليفثيريو عن تعرضه لحالة خداع من أحد التطبيقات المزيفة، عند استخدامه تطبيق احتيال يسمى KeyWatch، كان يتقاضى 8 دولارات في الأسبوع وحصد أكثر من مليوني دولار سنويا، وذلك بالرغم من أن التطبيق لا يعمل بشكل صحيح.


وتؤكد شكاوى إليفثريو، التي جذبت انتباه ودعم عدد لا يحصى من مطوري التطبيقات الآخرين لنظام التشغيل iOS، التوتر المتزايد بين أبل وصانعي البرامج الذين تعتمد عليهم.


ويقول إليفثيريو إن السماح لهذه التطبيقات غير المشروعة بالاستمرار في التواجد على منصة آب ستور يعني أن أبل لا تراقب المنصة بشكل فعال إلا إذا كانت المشكلة تلفت انتباه وسائل الإعلام أو تتضمن أحد منافسي الشركة الحاليين، مثل: فيسبوك أو صانعة لعبة فورتنايت Epic Games.


ويأتي ذلك في وقت تخضع فيه الشركة ومتجرها وممارساتها لتدقيق غير مسبوق في مجال مكافحة الاحتكار وتحديات قانونية من المنافسين، وذلك فيما يتعلق بإدارة عملاقة التقنية الأمريكية لمتجرها آب ستور App Store، والتي يُقدر أنها حققت أكثر من 64 مليار دولار العام الماضي.
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