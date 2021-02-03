آبل تعمل على حل مشكلة Face ID خلال ارتداء الكمامة الطبية.. لكن بشرط واحد

هواتف آيفون حول العالم خلال العام الماضي، حيث لجأ هؤلاء المستخدمون إلى تفعيل ميزة Face ID، كبديل لحماية أجهزاتهم من ميزة الرقم السري لفتح الهاتف حتي لا تنتشر عدوى الفيروس التاجي، والتي كانت لا تعمل بشكل صحيح مع إرتداء المستخدمين "الكمامة". انزعج الملايين من مالكوحول العالم خلال العام الماضي، حيث لجأ هؤلاء المستخدمون إلى تفعيل ميزة Face ID، كبديل لحماية أجهزاتهم من ميزة الرقم السري لفتح الهاتف حتي لا تنتشر عدوى الفيروس التاجي، والتي كانت لا تعمل بشكل صحيح مع إرتداء المستخدمين "الكمامة".





شركة آبل شرطا وحيدا لذلك. وبحسب ما ذكره موقع " yahoo news"، فأن التحديث التالي لنظام التشغيل لهواتف آيفون سيسمح للمالكين باستخدام ميزة فتح قفل الهاتف باستخدام بصمة الوجه والتي تسمى Face ID، لفتح أجهزتهم حتى عند ارتداء كمامة طبية، ولكن تضعشرطا وحيدا لذلك.









وفي الوقت الحالي، تطلب ميزة Face ID مع محاولة استخدامها عند إرتداء قناعا يغطى جزءا من المستخدمين كتابة رمز المرور الخاص بهم، حيث لا تستطيع خاصية المصادقة البيومترية على الوجه وهو ما يجده الكثيرون أمرا محبطًا.





حل مشكلة فتح هاتف آيفون مع ارتداء الكمامة





استطاعت شركة آبل حل مشكلة فتح هاتف آيفون مع ارتداء الكمامة، بشكل مؤقت من شأنه أن يسهل الوصول إلى هاتفك أثناء ارتداء القناع الطبي أو الكمامة، ولكن بشرط سيحتاج المستخدمون أيضًا إلى ارتداء غحدى أحدث ساعتها الذكية Apple Watch.





وسيعمل التحديث القادم المملوك للشركة الأمريكية iOS 14.5، مع سلسلة ساعات آبل Watch Series 3 الذكية أو الإصدارات الأحدث، على معصم المستخدم للمصادقة مع جهاز آيفون لإلغاء قفله أثناء ارتداء الكمامة دون الحاجة لاستخدام ميزة Face ID.





وإذا كانت ساعة آبل مقفلة، فلن تعمل هذه الطريقة، حيث أن كل ما على المستخدم فعله هو حمل آيفون لتشغيل الشاشة، وستقوم ردود الفعل اللمسية بهز الهاتف عبر Apple Watch للإشارة إلى أنه تم إلغاء قفله.





وخلال عام 2020، اقترح باحثون صينيون إمكانية إعادة ضبط ميزة Face ID بأجهزة آيفون، بطريقة غير رسمية من الشركة للتعرف على الوجوه المقنعة، وذلك عن طريق طي القناع إلى النصف، وإبقائه على الجزء السفلي من الوجه وإعادة المسح الضوئي لاستخدام الميزة في كل مرة يرتدى فيها المستخدم الكمامة خارج المنزل.





الجدير بالذكر أن تحديث نظام التشغيل iOS 14.5، سيجلب أيضا عناصر التحكم في ميزة App Tracking Transparency، كما يجلب دعما لذراع تحكم وحدات الألعاب Xbox Series X و PlayStation 5، إلى جانب ذلك يوفر خواص الجيل الخامس 5G للشريحة الثنائية، بالإضافة إلى بعض تحسينات المساعد الذكي Siri، مثل القدرة على الاتصال بجهات الاتصال في حالات الطوارئ.