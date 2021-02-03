ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

آبل تعمل على حل مشكلة Face ID خلال ارتداء الكمامة الطبية.. لكن بشرط واحد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:00 ص
حل مشكلة Face ID
حل مشكلة Face ID خلال ارتداء الكمامة الطبية
Advertisements
شيماء عبد المنعم
انزعج الملايين من مالكو هواتف آيفون حول العالم خلال العام الماضي، حيث لجأ هؤلاء المستخدمون إلى تفعيل ميزة Face ID، كبديل لحماية أجهزاتهم من ميزة الرقم السري لفتح الهاتف حتي لا تنتشر عدوى الفيروس التاجي، والتي كانت لا تعمل بشكل صحيح مع إرتداء المستخدمين "الكمامة".

وبحسب ما ذكره موقع " yahoo news"،  فأن التحديث التالي لنظام التشغيل لهواتف آيفون سيسمح للمالكين باستخدام ميزة فتح قفل الهاتف باستخدام بصمة الوجه والتي تسمى Face ID، لفتح أجهزتهم حتى عند ارتداء كمامة طبية، ولكن تضع شركة آبل شرطا وحيدا لذلك.


وفي الوقت الحالي، تطلب ميزة Face ID مع محاولة استخدامها عند إرتداء قناعا يغطى جزءا من المستخدمين كتابة رمز المرور الخاص بهم، حيث لا تستطيع خاصية المصادقة البيومترية على الوجه وهو ما يجده الكثيرون أمرا محبطًا.

حل مشكلة فتح هاتف آيفون مع ارتداء الكمامة

استطاعت شركة آبل حل مشكلة فتح هاتف آيفون مع ارتداء الكمامة، بشكل مؤقت من شأنه أن يسهل الوصول إلى هاتفك أثناء ارتداء القناع الطبي أو الكمامة، ولكن بشرط سيحتاج المستخدمون أيضًا إلى ارتداء غحدى أحدث ساعتها الذكية Apple Watch. 

وسيعمل التحديث القادم المملوك للشركة الأمريكية iOS 14.5، مع سلسلة ساعات آبل Watch Series 3 الذكية أو الإصدارات الأحدث، على معصم المستخدم للمصادقة مع جهاز آيفون لإلغاء قفله أثناء ارتداء الكمامة دون الحاجة لاستخدام ميزة Face ID.

وإذا كانت ساعة آبل مقفلة، فلن تعمل هذه الطريقة، حيث أن كل ما على المستخدم فعله هو حمل آيفون لتشغيل الشاشة، وستقوم ردود الفعل اللمسية بهز الهاتف عبر Apple Watch للإشارة إلى أنه تم إلغاء قفله.

وخلال عام 2020، اقترح باحثون صينيون إمكانية إعادة ضبط ميزة Face ID بأجهزة آيفون، بطريقة غير رسمية من الشركة للتعرف على الوجوه المقنعة، وذلك عن طريق طي القناع إلى النصف، وإبقائه على الجزء السفلي من الوجه وإعادة المسح الضوئي لاستخدام الميزة في كل مرة يرتدى فيها المستخدم الكمامة خارج المنزل.

الجدير بالذكر أن تحديث نظام التشغيل iOS 14.5، سيجلب أيضا عناصر التحكم في ميزة App Tracking Transparency، كما يجلب دعما  لذراع تحكم وحدات الألعاب Xbox Series X و PlayStation 5، إلى جانب ذلك يوفر خواص الجيل الخامس 5G للشريحة الثنائية، بالإضافة إلى بعض تحسينات المساعد الذكي Siri، مثل القدرة على الاتصال بجهات الاتصال في حالات الطوارئ.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

منها iPhone 7.. مشكلات خطيرة فى هواتف آيفون بسبب تحديث iOS 14.2

بسبب كورونا.. آبل تعيد Touch ID لـ هواتف آيفون في 2021

تقارير.. هواتف iPhone 13 يتم إطلاقها فى هذا التاريخ.. مواصفات

لهواتف آيفون.. كل ما تريد معرفته عن كيفية تحميل نظام التشغيل iOS 14

تسريبات تكشف حصول هواتف iPhone 13 على ميزة جديدة

ترشيحاتنا

ما سر صياح الديك وهل يرى الملائكة؟

الإمارات تقرر العودة التدريجية إلى المدارس في هذا الموعد

أخبار التوك شو | رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من أحمد موسى بسبب سد النهضة.. أهم ما جاء في لقاء السيسي مع رئيس الكونغو

المنصة الوطنية للتوظيف.. خطوة عاجلة من السعودية لمواجهة البطالة

المقاولون العرب: شرط وحيد لضم ربيعة من الأهلي.. وثقتنا فى النحاس كبيرة

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور