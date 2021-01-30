كيفية العثور على تطبيق الآلة الحاسبة العملية بـ هواتف آيفون

يأتي جهاز آيفون مزود بتطبيق آلة حاسبة علمية، ويتضمن تطبيق الآلة الحاسبة من آبل Apple، وضعًا علميًا كان يختبئ على مرأى من الجميع منذ عام 2008، إليك كيفية استخدامه وفقا لما ذكره موقع "how to geek".





الخطوة الأولى: أفتح تطبيق "الآلة الحاسبة" على هاتفك الآيفون.









الخطوة الثانية: إذا لم تتمكن من العثور على تطبيق الآلة الحاسبة على هاتفك، اسحب لأسفل بإصبع واحد في منتصف الشاشة لمشاهدة شريط البحث، اكتب "احسب calc" وحدد رمز تطبيق "الآلة الحاسبة Calculator" حتي تظهر الأيقونة على شاشتك الرئيسية.





الخطوة الثالثة: للدخول إلى وضع "الآلة الحاسبة العلمية"، قم بتدوير جهازك الآيفون 90 درجة حتى يصبح في الاتجاه الأفقي.





الخطوة الخامسة: سيتم ضبط تطبيق "الآلة الحاسبة" تلقائيًا ليناسب الاتجاه الواسع للشاشة، وستتم إضافة أزرار آلة حاسبة علمية جديدة إلى الشاشة.





الخطوة السادسة: إذا لم يتغير شكل "الآلة الحاسبة" إلى الوضع العلمي عند تدوير جهاز الآيفون، فمن المحتمل أنه تم تمكين قفل خيار تدوير الشاشة، ولتعطيله اسحب مركز التحكم واضغط على أيقونة قفل الاتجاه حتى لا تصبح مضاءة.





الخطوة السابعة: بمجرد إيقاف تشغيل قفل الاتجاه أو تدوير الشاشة، قم بتدوير جهاز آيفون الخاص بك مرة أخرى أفقيا أثناء تشغيل تطبيق الآلة الحاسبة، وسترى الوضع العلمي يعرض بكامل شاشة هاتفك بالعرض، الآن يمكنك إجراء معادلات الرياضيات المعقدة.