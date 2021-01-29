عرض الجمعة.. اشتر آيفون XS نسخة 256 جيجابايت بـ 7500 جنيه فقط

وبحسب موقع تك رادار التقنى، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone XS سعة 256 جيجابايت باللون الذهبي، عبر متجر ايباى الشهير مقابل 480 دولارا أمريكيًا، ما يعادل 7500 جنيه مصري.





جدير بالذكر أن هاتف iphone XS قد تم إصداره فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a12.