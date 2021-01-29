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تكنولوجيا

عرض الجمعة.. اشتر آيفون XS نسخة 256 جيجابايت بـ 7500 جنيه فقط

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:00 ص
عرض الجمعة.. اشتر
عرض الجمعة.. اشتر آيفون XS نسخة 256 جيجابايت بـ 7500 جنيه
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كريم جمال
نجحت سلسلة الـ  X المقدمة من شركة آبل الأمريكية أن تلقي رواجًا و انتشارًا بصورة غير مسبوقة فور طرحها لأول مرة فى عام 2017، ليبدأ فصل جديد فى قصة نجاح الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون، حيث جاء فى العام التالى بطرحها هاتف آيفون XS بتجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية فى تاريخ iPhone، و لكن يعيبه السعر المرتفع، بينام يوفر لك هذا العرض فرصة شراء نسخة منه بأقل سعر ممكن.

وبحسب موقع تك رادار التقنى، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone XS سعة 256 جيجابايت باللون الذهبي، عبر متجر ايباى الشهير مقابل 480 دولارا أمريكيًا، ما يعادل 7500 جنيه مصري.

جدير بالذكر أن هاتف iphone XS قد تم إصداره فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a12.

يقدم هاتف iphone XS شاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2685 مللى أمبير تدعم الشحن السريع، كما أن iphone XS متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.

ويمكنك شراء نسختك من آيفون XS  باللون الذهبي سعة 256 جيجابايت عبر هذا الرابط.
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