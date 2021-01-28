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تكنولوجيا

لأداء فائق السرعة في نقل البيانات.. أبل تزود سلسلة آيفون 13 بتقنية Wi-Fi 6E

الخميس 28/يناير/2021 - 02:59 م
آبل تزود سلسلة آيفون
آبل تزود سلسلة آيفون 13 بتقنية Wi-Fi 6E
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شيماء عبد المنعم
أفاد محللو مؤسسة  Barclays، في تقرير تم نشره خلال الشهر الماضي، أن شركة آبل تعتزم تزويد الجيل الثالث عشر من هواتف آيفون بتقنية الواي فاي الجديدة Wi-Fi 6E، والآن بعض التقارير الجديدة تؤكد ذلك.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت  شركة Broadcom المتخصصة في مجال الاتصالات سابقا، من المتوقع أن تزود آبل مودم Wi-Fi، لأجهزة آيفون 13 القادمة، تماما كما فعلت منافستها سامسونج مع هاتفها الرائد Galaxy S21 Ultra وهو أول هاتف يدعم 6E.

وستستخدم تقنية Wi-Fi 6E نطاق ترددات مخصصة حديثا عند 6 جيجاهرتز والتي من المفترض أن تستهدف تغطية نطاق أوسع في الاتصالات اللاسلكية، مع دعم أداء فائق السرعة في نقل البيانات من ترددات 5 و 2.4 جيجاهيرتز المتوفرة حاليا، وأيضًا تعالج إشارات 6 جيجاهرتز صعوبة في المرور عبر الجدران، مما يقلل بشكل أكبر من التداخل من الشبكات المجاورة.

ويعد المعيار الجديد بعرض نطاق أعلى مع سبع قنوات 160 ميجاهرتز أو أربعة عشر 80 ميجاهرتز، مما يجعل وقت الاستجابة أقل أيضا، ويؤدي إلى تحسين مشاركة الشاشة اللاسلكية وبث الألعاب من جهاز كمبيوتر أو وحدة تحكم إلى الهاتف.

الجدير بالذكر أن شركة آبل من أوائل الشركات التي دعمت Wi-Fi 6، بدءا من جيل iPhone 11، ومن المتوقع أن تطلق الشركة الأمريكية سلسلة آيفون 13 في سبتمبر القادم.
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