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تكنولوجيا

فيسبوك تتجه لمقاضاة آبل بتهمة الاحتكار

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:03 م
فيسبوك تتجه لمقاضاة
فيسبوك تتجه لمقاضاة آبل بتهمة الاحتكار
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة Facebook فيسبوك فى طريقها لرفع دعوى قضائية على شركة Apple آبل، لمكافحة احتكار الشركة لاستخدام قوتها السوقية من خلال إجبار مطوري التطبيقات على اتباع قواعد نظام تشغيلها iOS 14

وبحسب تقرير لموقع AppleInsider فإن القواعد الجديدة التى أضافتها شركة آبل الأمريكية على نظام تشغيل iOS 14 ستؤثر بشكل سلبى على الإعلانات التجارية فى موقعى فيسبوك وانستجرام. 

وتفرض آبل على مطورى التطبيقات المختلفة استخدام خدمة دفع داخل التطبيق بدلًا من خدماتهم الخاصة، مما يؤثر على الإيرادات الخاصة بهم، بالإضافة إلى عدم حصول هذه التطبيقات على فرصتها فى التمتع بالقواعد التجارية الحرة. 

وقامت شركة أبل بتحديث متجر التطبيقات الخاص بها App Store لمواجهة التطبيقات المختلفة، التى يعمل على عرض ما يسمى بملصقات الخصوصية التي توضح بالتفصيل المعلومات التي تجمعها التطبيقات الموجودة على هواتف آيفون عن المستخدمين. 

وتجبر ملصقات الخصوصية التطبيقات المختلفة على الامتثال لشروط الخصوصية التى تضعها أبل، حيث يتم تصنيف الملصقات إلى عدد من الفئات منها البيانات المستخدمة لتتبع المستخدمين حيث يمكن للمطورين فيها ربط بيانات المستخدم التي تم جمعها من التطبيق بمعلومات من خارج التطبيق والتى تكون غالبًا لخدمة الإعلانات المستهدفة. 

كما تكشف ملصقات الخصوصية عن البيانات المرتبطة بالمستخدمين والتى يقوم المطورون فيها  بجمع المعلومات المرتبطة بأجهزتهم  أو حساباتهم وهوياتهم.
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