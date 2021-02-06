بسعر باهظ و12 كاميرا.. تعرف على مواصفات نظارة آبل للواقع المختلط

قد تتجاوز خطط آبل التوقعات هذه المرة، حيث يقال إن الشركة الأمريكية تعمل على نظارة للواقع المختلط ستحتوي على أكثر من 12 كاميرا تتبع وشاشتين بدقة 8K.





ووفقا لتقرير جديد نشره موقع The Information والذي يوضح بالتفصيل تصميم نظارة شركة آبل للواقع المختلط، مع صورة تم تصميمها تستند إلى صور النماذج الداخلية لشركة آبل تكشف ما قد يبدو عليه الجهاز المحتمل، والتي تظهر سماعة رأس مع "قناع أنيق ومنحن متصل بالوجه بواسطة مادة شبكية وعصابات رأس قابلة للتبديل".









واستنادا إلى صورة موقع "The Information"، تشبه سماعة رأس آبل زوجًا من النظارات أكثر من نظارة الواقع الافتراضي التقليدية، مثل HTC Vive Pro أو Oculus Rift 2 أو Valve Index.





ويصف موظفو آبل نظارة الواقع المختلط الجديدة بأنها سماعة رأس للواقع الافتراضي مع الواقع المعزز في الأعلى، نظرًا لوجود مجموعة كاميرات متعددة، ويقال إنه من الممكن ممارسة الألعاب باستخدام كائنات حقيقية باستخدام سماعة الرأس التي تقوم عملاقة التقنية الأمريكة بتطويرها حاليا.





وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide"، ستأتي نظارة الواقع المختلط من آبل على عكس سماعة الرأس AR، حيث ستعزل المستخدم تمام عن العالم الخارجي مما يجعلها أقرب إلى سماعة رأس VR، وتستخدم آبل مجموعة شاشات بدقة 8K مزدوجة مع تقنية تتبع العين التي يمكن أن توفر دقة كبيرة للتأكد من أن الحركات فردية قدر الإمكان.





وستحتوي نظارة آبل للواقع المختلط،على تطبيقات للواقع الافتراضي والواقع المختلط، وذلك بفضل أكثر من عشرة كاميرات لتتبع حركة اليد ومستشعرات LIDAR (لاكتشاف الضوء والمدى)، والتي تستخدم لقياس المسافات باستخدام الليزر وهي موجودة حاليا في أجهزة iPad Pro و iPhone 12 Pro.





وستزود آبل تقنيتها الجديدة بمجموعة من عناصر التحكم، بما في ذلك تتبع اليد وتتبع العين، والقرص المثبت على جانب النظارة، ويشير التقرير أن سعر نظارة آبل للواقع المختلط قد يصل إلى ما يقرب من 3000 دولار (أي ما يعادل 47,050 جنيها مصريا).