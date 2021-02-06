على غرار فيسبوك.. سناب شات يدخل الصراع ويحذر آبل من سياسة الخصوصية الجديدة

يبدو أن شركات التكنولوجيا ستواجه صراعا كبيرا مع شركة آبل بسبب سياسة الخصوصية الجديدة والتى تسمى ملصقات الخصوصية، والتى تنص علي تصنيف التطبيقات على أنها تطبيقات خطرة تكشف بيانات المستخدمين، فبعد المعركة القانونية التى خاضعتها فيسبوك مع آبل كشفت تقارير أن تطبيق سناب شات يتهم الشركة بأنها تضر بمصالحه التجارية.





وبحسب موقع CNET فإن تطبيق سناب شات حذر شركة آبل من أن التغييرات التى يجريها على التطبيقات والسياسة الجديدة الخاصة بنظام تشغيل iOS 14، ستؤثر بشكل سلبى على الإعلانات التجارية.









وقال المدير المالي لتطبيق سناب شات إن التغييرات الخاصة سياسة التطبيقات التى تقرها آبل ستشكل خطرًا آخر لانقطاع الطلب على التطبيق، وستسبب ضررا بالغا على إيرادات التطبيق.





وتخطط آبل لإطلاق ميزة خصوصية جديدة في الربع الأول من العام الحالى ستعلم المستخدمين عند الاشتراك في التطبيقات التي تجمع بياناتهم من تطبيقات ومواقع الشركات الأخرى.





وتجبر ملصقات الخصوصية التطبيقات المختلفة على الامتثال لشروط الخصوصية التى تضعها أبل، حيث يتم تصنيف الملصقات إلى عدد من الفئات منها البيانات المستخدمة لتتبع المستخدمين حيث يمكن للمطورين فيها ربط بيانات المستخدم التي تم جمعها من التطبيق بمعلومات من خارج التطبيق والتى تكون غالبًا لخدمة الإعلانات المستهدفة.





وكانت كشفت تقارير أن شركة Facebook فيسبوك فى طريقها لرفع دعوى قضائية على شركة Apple آبل، لمكافحة احتكار الشركة لاستخدام قوتها السوقية من خلال إجبار مطوري التطبيقات على اتباع قواعد نظام تشغيلها iOS 14 .



