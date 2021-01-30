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تكنولوجيا

آبل تتجسس على مستخدميها.. هكذا يدافع زوكربيرج عن سياسة واتساب الجديدة

السبت 30/يناير/2021 - 01:00 م
زوكربيرج وواتساب
زوكربيرج وواتساب
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شيماء عبد المنعم
دافع مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، عن التحديث الأخير في سياسة تطبيق "واتساب" والتي واجهت الكثير من الانتقادات خلال الأسبوعيين الماضيين، وأدت إلى هجرة مئات الملايين من مستخدمي تطبيق التراسل إلى منصات التطبيقات المنافسة.

وبحسب ما ذكره موقع "times of india"، قال زوكربيرج:"إنه عندما يتعلق الأمر بحماية رسائل الناس، فإن تطبيق واتساب هو الأفضل في ذلك بشكل واضح".


وأشار الرئيس التنفيذي لـ "فيسبوك" خلال مكالمة أرباح الشركة قائلا:"إن واتساب لديه الكثير من المنافسين الذين قدموا إدعاءات مضللة حول معايير الخصوصية الخاصة بخدمات التراسل الخاصة بهم".

واستشهد بأحد الأمثال على هذه التطبيقات، قائلا:" إن تطبيق iMessage التابع لآبل يقوم بتخزين نسخا احتياطية مشفرة من طرف لطرف لرسائل مستخدميه بشكل افتراضي، ما لم يقم المستخدم بتعطيل خدمة iCloud، لذا تتمتع الشركة الأمريكية والحكومات بإمكانية الوصول إلى معظم رسائل الأشخاص".

ومع بداية العام الجاري، تعرض تطبيق واتساب الذي واجه أزمة كبيرة في الآونة الأخيرة لانتقادات واسعة من مستخدميه في العديد من الدول حول العالم بسبب تحديث سياسة الخصوصية الخاصة به، ومن بينها الهند والتي تعد أكبر سوق له بقاعدة مستخدمين تبلغ 400 مليون مستخدم.

ونتيجة للإعلان عن شروطه الجديدة، اكتسبت منصات المراسلة المنافسة مثل "سيجنال" مستخدمين جدد من الغاضبين من سياسة واتساب الجديدة، مما اضطر شركة واتساب إلى تأجيل تنفيذ التغييرات إلى منتصف شهر مايو بعد رد الفعل العنيف. 
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