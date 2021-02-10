"أبل" تتعاون مع "تي إس إم سي" لتطوير شاشات أجهزة الواقع المعزز

أفادت تقارير إعلامية آسيوية بأن شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة أجهزة الحاسبات والهواتف الذكية، دخلت في شراكة مع شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية "تي إس إم سي"، لتطوير شاشات عرض فائقة التطور، لاستخدامها في أجهزة الواقع المعزز المعروف اختصارا بـ"في آر".





وذكرت صحيفة (نيكي آسيا) الآسيوية، اليوم الأربعاء، أن الشركتين ستتعاونان معا في مجال تصنيع شاشات "مايكرو أوليد" أرق وأصغر حجما، وتستهلك طاقة أقل، مما يجعلها أكثر ملائمة لأجهزة الواقع المعزز.. مشيرة إلى أن مشروع "مايكرو أوليد" في مرحلة الإنتاج التجريبي حاليا وسيستغرق تحقيق الإنتاج الضخم عدة سنوات.



