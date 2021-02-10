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تكنولوجيا

"أبل" تتعاون مع "تي إس إم سي" لتطوير شاشات أجهزة الواقع المعزز

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:43 م
آبل
آبل
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أ ش أ
أفادت تقارير إعلامية آسيوية بأن شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة أجهزة الحاسبات والهواتف الذكية، دخلت في شراكة مع شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية "تي إس إم سي"، لتطوير شاشات عرض فائقة التطور، لاستخدامها في أجهزة الواقع المعزز المعروف اختصارا بـ"في آر".

وذكرت صحيفة (نيكي آسيا) الآسيوية، اليوم الأربعاء، أن الشركتين ستتعاونان معا في مجال تصنيع شاشات "مايكرو أوليد" أرق وأصغر حجما، وتستهلك طاقة أقل، مما يجعلها أكثر ملائمة لأجهزة الواقع المعزز.. مشيرة إلى أن مشروع "مايكرو أوليد" في مرحلة الإنتاج التجريبي حاليا وسيستغرق تحقيق الإنتاج الضخم عدة سنوات.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن جهاز الواقع المعزز سيكون من بين المنتجات القادمة من "أبل" في عام 2021، من أجل اللحاق بركب المنافسة مع رواد هذا المجال مثل "فيسبوك - أوكيولوس" و"سوني - بلاي ستيشن في آر".
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