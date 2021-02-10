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تكنولوجيا

شاهد.. النظرة الأولى على نظام التشغيل أندرويد 12 القادم من جوجل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:04 م
أندرويد 12
أندرويد 12
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شيماء عبد المنعم
كشف فريق XDA-Developers، مجموعة من الصور المسربة والتي تقدم نظرة أولية على تحديث نظام التشغيل القادم من جوجل  Android 12، والذي من المتوقع أن تطلق عملاقة التقنية الأمريكية الإصدار التجريبي الأول منه للمعاينة في شهر مارس المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، توضح لقطات الشاشة المسربة، والتي جاءت عبر المسودات الأولية التي تقدم لشركاء جوجل، تصميم جديد لواجهة المستخدم يجلبه أندرويد 12، إلى جانب مؤشر الخصوصية الجديد وأداة جديدة للمحادثات.


وتظهر بعض التفاصيل في الصور المسربة والتي لم يتم تأكيدها بشكل كامل حتى الآن، فإذا كانت المعلومات حول تغييرات واجهة المستخدم دقيقة، فإنها تتضمن تركيزًا على الزوايا الدائرية، كما تقلل عدد الإعدادات السريعة المتاحة في لوحة الإشعارات غير الموسعة، كما تظهر استخدام جوجل لنظام ألوان بيج كـ سمة أصلية لنظام Android 12.

وبخلاف تغييرات واجهة المستخدم، تعرض لقطات الشاشة مؤشر خصوصية جديد مشابها لما هو موجود في نظام التشغيل iOS من آبل، حيث يعرض هذا المؤشر تحذيرا في شريط الحالة لتنبيه المستخدمين لوصول أحد التطبيقات للكاميرا أو الميكروفون.

وأكد مطوري XDA أيضا على أن التحديث يأتي بإصلاحات شاملة في إعدادات الخصوصية، مع القدرة على التبديل بين تشغيل أو إيقاف الميكروفون والكاميرا في أندرويد 12.

وكما تظهر الصور المسربة بعض الميزات الإلزامية التي سيحصل عليها نظام التشغيل أندرويد 12، من بينها أدوات محادثات جديدة، تعمل على عرض أحدث المكالمات والرسائل.

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